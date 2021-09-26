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    «Ходила в синцях»: Полякова зробила несподіване зізнання про колишнього

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    Полякова зізналася, що її бив екскоханий - «Ходила в синцях»: Полякова зробила несподіване зізнання про колишнього

    Полякова зізналася, що її бив екскоханий

    Фото з відкритих джерел

    Про побиття співачка не розповідала рідним

    Співачка Оля Полякова зізналася, що в минулому вона зустрічалася з хлопцем, який її бив. Через це артистка постійно ходила в синцях. Про це знаменитість розповіла в новому випуску шоу «Дорослі дівчата» Маші Єфросиніної.

    За словами Полякової, про агресію свого коханого вона нікому не розповідала: її мама протягом року не здогадувалася про це.

    «Коли мені було 16 років, у мене був хлопець, який мене бив, і мама про це не знала цілий рік. При тому, що я ходила в синцях постійно. Я їх замазувала тональним кремом», – згадує Полякова.

    На питання Єфросиніної, чому співачка приховувала те, що відбувається, Оля зізналася: «Тому що вона б мені сказала: «Кинь його», а я ж собі придумала... Я так розумію, що це були співзалежні стосунки».

    Нагадаємо, донька Ольги Полякової Марія нещодавно дебютувала зі своєю підлітковою панк-рок групою «Шви». У мережі 16-річну дівчину розкритикували за нецензурну лексику в піснях.

    Раніше Оля Полякова відреагувала на скандальне інтерв'ю російського артиста Валерія Меладзе, в якому той назвав українку фріком.

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    Теги: співачка Оля Полякова
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    «Ходила в синцях»: Полякова зробила несподіване зізнання про колишнього