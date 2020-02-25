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    Культура

    Євробачення: солістка гурту Go_A розповіла, як спілкуватиметься з російськими журналістами у Роттердамі

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    Солістка гурту Go_A Катерина Павленко готова до спілкування з журналістами із РФ&nbsp; - Євробачення: солістка гурту Go_A розповіла, як спілкуватиметься з російськими журналістами у Роттердамі
    Солістка гурту Go_A Катерина Павленко готова до спілкування з журналістами із РФ 

    Якщо цього спілкування неможливо буде уникнути, то ми до нього готові, - запевнила Катерина Павленко

    Учасники українського гурту Go_A за можливості уникатимуть спілкування з російськими журналістами на Євробаченні-2020 у Роттердамі.

    Про це сказала солістка гурту Go_A Катерина Павленко під час пресконференції у вівторок, 25 лютого.

    «Якщо цього спілкування неможливо буде уникнути, то ми до нього готові. Але якщо у нас буде можливість, то ми не будемо цього робити», - заявила Павленко.

    Водночас голова правління Національної суспільної телерадіокомпанії України Зураб Аласанія зазначив, що організатори Євробачення самі організовують спілкування преси з учасниками. За його словами, вони знають, що відбувається між Україною і Росією, і тому будуть уникати спілкування між двома країнами.

    «Там все доволі жорстко прописано… Насправді там організатори Євробачення дуже пильно регламентують будь-яке спілкування з пресою, пресконференції призначають, і вони дуже просять, прописують не робити зайвих кроків», - сказав він.

    Як повідомлялося, у фіналі нацвідбору на Євробачення-2020 переміг гурт Gо-A з піснею «Соловей». Учасники гурту поєднують електронну музику з автентичним вокалом.

    Пісенний конкурс Євробачення-2020 відбудеться 12, 14 та 16 травня в Роттердамі (Нідерланди). Його гаслом обрали заклик «Відкривайся!» (Open Up). Представник від України виступатиме у першому півфіналі, 12 травня.

    Джерело: Укрінформ

    Росія Євробачення ЗМІ телебачення пропаганда музика конкурс Нідерланди журналіст Зураб Аласанія
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