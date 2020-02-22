Україну на Євробаченні-2020 представлятиме гурт Go_A
Гурту Go_A віддали найбільшу кількість балів як глядачі, так і судді
У суботу, 22 лютого, у Києві відбувся фінал Нацвідбору на Євробачення-2020. Шестеро музикантів боролися за право представляти Україну на конкурсі в Роттердамі.
У фіналі Нацвідбору-2020 виступили Krutь, Jerry Heil, Go_A, David Axelrod, Khayat і Tvorchi.
За результатами голосування глядачів (50%) і суддів (50%) перемогу у Нацвідборі здобув гурт Go_A, за який віддали найбільшу кількість балів як глядачі, так і судді.
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Оцінки суддів:
- Go_A – 6 балів
- Krutь – 5 балів
- Khayat – 4 бали
- David Axelrod – 3 бали
- Tvorchi - 2 бали
- Jerry Heil - 1 бал
Оцінки глядачів:
- Go_A – 6 балів
- Khayat – 5 балів
- Krutь – 4 бали
- Tvorchi - 3 бали
- David Axelrod – 2 бали
- Jerry Heil - 1 бал
Виступ гурту Go_A у фіналі Нацвідбору
Відкривала ефір Verka Serduchka з грандіозним музичним перформансом. Тіна Кароль показала спеціально підготовлений шоу-номер. А Джамала представила телевізійну прем’єру пісні «Жалі», написану спільно з хіп-хоп виконавцем Alyona Alyona.
Пісенний конкурс Євробачення-2020 відбудеться 12, 14 та 16 травня в Роттердамі (Нідерланди). Його гаслом обрали заклик «Відкривайся!» (Open Up).