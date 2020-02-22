Україну на Євробаченні-2020 представлятиме гурт Go_A



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Солістка гурту Go_A Катерина Павленко

Гурту Go_A віддали найбільшу кількість балів як глядачі, так і судді

У суботу, 22 лютого, у Києві відбувся фінал Нацвідбору на Євробачення-2020. Шестеро музикантів боролися за право представляти Україну на конкурсі в Роттердамі.

У фіналі Нацвідбору-2020 виступили Krutь, Jerry Heil, Go_A, David Axelrod, Khayat і Tvorchi.

За результатами голосування глядачів (50%) і суддів (50%) перемогу у Нацвідборі здобув гурт Go_A, за який віддали найбільшу кількість балів як глядачі, так і судді.

Переглянути цей допис в Instagram Go_A - представники України на Євробачення 2020. Допис, поширений Eurovision Ukraine (@eurovision.ua) 22 Лют 2020 р. о 12:25 PST





Оцінки суддів:

Go_A – 6 балів

Krutь – 5 балів

Khayat – 4 бали

David Axelrod – 3 бали

Tvorchi - 2 бали

Jerry Heil - 1 бал





Оцінки глядачів:

Go_A – 6 балів

Khayat – 5 балів

Krutь – 4 бали

Tvorchi - 3 бали

David Axelrod – 2 бали

Jerry Heil - 1 бал

Виступ гурту Go_A у фіналі Нацвідбору





Відкривала ефір Verka Serduchka з грандіозним музичним перформансом. Тіна Кароль показала спеціально підготовлений шоу-номер. А Джамала представила телевізійну прем’єру пісні «Жалі», написану спільно з хіп-хоп виконавцем Alyona Alyona.

Пісенний конкурс Євробачення-2020 відбудеться 12, 14 та 16 травня в Роттердамі (Нідерланди). Його гаслом обрали заклик «Відкривайся!» (Open Up).