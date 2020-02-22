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    Україну на Євробаченні-2020 представлятиме гурт Go_A

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    Солістка гурту&nbsp;Go_A Катерина Павленко - Україну на Євробаченні-2020 представлятиме гурт Go_A
    Солістка гурту Go_A Катерина Павленко

    Гурту Go_A віддали найбільшу кількість балів як глядачі, так і судді

    У суботу, 22 лютого, у Києві відбувся фінал Нацвідбору на Євробачення-2020. Шестеро музикантів боролися за право представляти Україну на конкурсі в Роттердамі.

    У фіналі Нацвідбору-2020 виступили Krutь, Jerry Heil, Go_A, David Axelrod, Khayat і Tvorchi.

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    За результатами голосування глядачів (50%) і суддів (50%) перемогу у Нацвідборі здобув гурт Go_A, за який віддали найбільшу кількість балів як глядачі, так і судді.

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    Go_A - представники України на Євробачення 2020.

    Допис, поширений Eurovision Ukraine (@eurovision.ua)


    Оцінки суддів:

    • Go_A – 6 балів
    • Krutь – 5 балів
    • Khayat – 4 бали
    • David Axelrod – 3 бали
    • Tvorchi - 2 бали
    • Jerry Heil - 1 бал


    Оцінки глядачів:

    • Go_A – 6 балів
    • Khayat – 5 балів
    • Krutь – 4 бали
    • Tvorchi - 3 бали
    • David Axelrod – 2 бали
    • Jerry Heil - 1 бал

    Виступ гурту Go_A у фіналі Нацвідбору


    Відкривала ефір Verka Serduchka з грандіозним музичним перформансом. Тіна Кароль показала спеціально підготовлений шоу-номер. А Джамала представила телевізійну прем’єру пісні «Жалі», написану спільно з хіп-хоп виконавцем Alyona Alyona.

    Пісенний конкурс Євробачення-2020 відбудеться 12, 14 та 16 травня в Роттердамі (Нідерланди). Його гаслом обрали заклик «Відкривайся!» (Open Up).

    Джамала Євробачення музика конкурс Нідерланди культура Україна Alyona Alyona співачка співак
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