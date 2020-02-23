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    Культура

    Нацвідбір на Євробачення завершився скандалом: Tvorchi пообіцяли «ніколи не повертатися»

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    Вокалісту Джеффрі Кенні під час виступу не увімкнули пісню у&nbsp;вушний мікрофон - Нацвідбір на Євробачення завершився скандалом: Tvorchi пообіцяли «ніколи не повертатися»
    Вокалісту Джеффрі Кенні під час виступу не увімкнули пісню у вушний мікрофон

    Вокаліст дуету Tvorchi звинуватив у непрофесійності технічних працівників нацвідбору

    У фіналі Нацвідбору на Євробачення-2020 стався технічний збій, який вплинув на виконання пісні дуету Tvorchi.

    Про це за кулісами конкурсу повідомили учасники тернопільського дуету.

    Як з'ясувалося, вокалісту Джеффрі Кенні не увімкнули пісню у вушний мікрофон. Він чув тільки свій голос. Цю ж інформацію підтвердив менеджер гурту.

    Кенні в коментарі за кулісами обурювався та звинуватив у непрофесійності технічних працівників. 

    «Я не повернуся сюди більше ніколи», - пообіцяв він.

    Чоловічий дует Андрія Гуцуляка та Джеффрі Кенні виконали свою пісню Bonfire. Однак журі розкритикувало вокал нігерійця. В результаті гурт отримав два бали від суддів та лише три від глядачів.

    Україну на пісенному конкурсі в Роттердамі представлятиме гурт Go_A з піснею «Соловей». Вони стали лідерами голосування глядачів та жюрі.

    Пісенний конкурс Євробачення-2020 відбудеться 12, 14 та 16 травня в Роттердамі (Нідерланди). Його гаслом обрали заклик «Відкривайся!» (Open Up)

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