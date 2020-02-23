Нацвідбір на Євробачення завершився скандалом: Tvorchi пообіцяли «ніколи не повертатися»
Вокаліст дуету Tvorchi звинуватив у непрофесійності технічних працівників нацвідбору
У фіналі Нацвідбору на Євробачення-2020 стався технічний збій, який вплинув на виконання пісні дуету Tvorchi.
Про це за кулісами конкурсу повідомили учасники тернопільського дуету.
Як з'ясувалося, вокалісту Джеффрі Кенні не увімкнули пісню у вушний мікрофон. Він чув тільки свій голос. Цю ж інформацію підтвердив менеджер гурту.
Кенні в коментарі за кулісами обурювався та звинуватив у непрофесійності технічних працівників.
«Я не повернуся сюди більше ніколи», - пообіцяв він.
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