Нацвідбір на Євробачення завершився скандалом: Tvorchi пообіцяли «ніколи не повертатися»



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Вокалісту Джеффрі Кенні під час виступу не увімкнули пісню у вушний мікрофон

Вокаліст дуету Tvorchi звинуватив у непрофесійності технічних працівників нацвідбору

У фіналі Нацвідбору на Євробачення-2020 стався технічний збій, який вплинув на виконання пісні дуету Tvorchi.

Про це за кулісами конкурсу повідомили учасники тернопільського дуету.

Як з'ясувалося, вокалісту Джеффрі Кенні не увімкнули пісню у вушний мікрофон. Він чув тільки свій голос. Цю ж інформацію підтвердив менеджер гурту.

Кенні в коментарі за кулісами обурювався та звинуватив у непрофесійності технічних працівників.

«Я не повернуся сюди більше ніколи», - пообіцяв він.

Чоловічий дует Андрія Гуцуляка та Джеффрі Кенні виконали свою пісню Bonfire. Однак журі розкритикувало вокал нігерійця. В результаті гурт отримав два бали від суддів та лише три від глядачів.

Україну на пісенному конкурсі в Роттердамі представлятиме гурт Go_A з піснею «Соловей». Вони стали лідерами голосування глядачів та жюрі.

Пісенний конкурс Євробачення-2020 відбудеться 12, 14 та 16 травня в Роттердамі (Нідерланди). Його гаслом обрали заклик «Відкривайся!» (Open Up)