Як у телеграм-каналах переконують Україну віддати Путіну території в обмін на мир

Українців хочуть змусити до капітуляції

Днями заяви, у яких фігурував можливий «мир в обмін на території», зробили, зокрема, колишній радник президента США Генрі Кіссінджер. Схожі тези були озвучені і посадовцями з Італії, Угорщини та Кіпру. Про причини таких заяв писав Дмитро Золотухін. Представники української влади непохитні: територіальні поступки з агресором обговорювати не планують, а американського дипломата-пенсіонера навіть внесли до бази сайту «Миротворець».

У телеграм-каналах про шлях до миру теж говорять чимало. Росіяни, звісно ж, погрожують у дусі «не віддасте загарбане – заберемо ще», тоді як на українських ресурсах частіше розуміють: окупантів можна і треба вибивати із тимчасово захоплених земель, не ведучи заздалегідь програшні переговори.

Російські канали: візьмемо, скільки треба

Лякати Україну загарбанням територій – одна з улюблених тез російської пропаганди. От і у телеграм-каналах мусувалися тези, що на окупованих землях терористів ледь не цілують, а з такою недолугою політикою чинної влади нашої держави і взагалі може не стати.

Нагнітав, зокрема, колишній президент Росії, а тепер – заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медвєдєв на своєму каналі (331 тисяч підписників). Він вхопився за заклики Генрі Кіссінджера. На погляд путінського посіпаки, «молодому «петушку» стоило бы послушать умудренного опытом «ястреба»» і якнайшвидше стати до перемовин з окупантами, забувши претензії щодо Криму і раніше загарбаної росіянами частини Донбасу. Але ж європейські політики на кшталт німецького канцлера Шольца, мовляв, підштовхують «невменяемого Зеленского ко все более катастрофичным заявлениям и действиям». А все тому, що європейцям, певен Медвєдєв, «выгодно, если Украины как государства на карте не будет». Одним словом, стандартна риторика російської верхівки: свої ж гріхи приписувати усім, лише не собі.

Проросійський канал «Кремлевская прачка» (232 тисячі підписників), у свою чергу, просуває наратив, що у разі військово-політичних невдач України ситуацією може скористатися показово дружня до нас Польща. Яка, мовляв, «хочет оторвать себе кусок территории». А тут ще «российские военные продвигаются вперед». Загалом допис схожий на заспокоєння авдиторії перед «неминучими» перемовинами про мир. Тільки от не української, а російської.

Один із відомих пропагандистів Росії, топменеджер прокремлівського медіа RT Антон Красовський, відомий своїми українофобськими випадами, на своєму каналі «Антон Вячеславович» (157 тисяч підписників) теж рекомендує українцям погоджуватися на всі умови, висунені загарбниками та озвучені західними політиками. Адже, на погляд пропагандиста, «Россия все равно победит и […] дойдет до конца». Тому і політики на кшталт Кіссінджера, мовляв, «предлагают зафиксировать некую точку, […] потому что через два месяца не будет Львова». Нагадаємо, російські пропагандисти вже «брали Київ за три дні». Але тільки усно.

Ще один пропагандистський ресурс «Комиссар исчезает» (понад 20 тисячпідписників) опублікував есе на тему «Цього б не було, якби не Зеленський». Де йдеться, зокрема, що якби при владі в Україні залишалися політики старої формації, вони би не допустили «такого грандиозного развала и распада Украины с возвращением огромных территорий под руку Москвы». Але самозакоханий актор, мовляв, змусив «сверхосторожного» Путіна «заняться украинским вопросом всерьез». Яких же помилок припустився Зеленський? На погляд пропагандистів, заповідями будь-якого українського президента мали би бути тези «Не ставь все на заграницу. Хотя бы иногда отступай. Не пытайся обманывать всех все время. Не игнорируй и не презирай Россию».

Депутат Держдуми Росії, очільник ЛДПР (яку до смерті очолював одіозний українофоб Володимир Жириновський) Леонід Слуцький на каналі «Слуцкий» (56 тисяч підписників) винуватить у відсутності повноцінного перемовного процесу США. Мовляв, «Вашингтон пытается заниматься лжедипломатией для оправдания зверств и провокаций своих подопечных в Киеве, введения в стагнацию переговорного процесса и намеренного затягивания конфликта путём поставок вооружений украинскому режиму. Все делается для того, чтобы не допустить скорейшего завершения СВО России на Украине, ведь именно для США это станет поражением в цивилизационной схватке и крахом всей политики по «насаждению демократии»». Себто, хочете припинення вогню – капітулюйте.

Речниця російського МЗС Марія Захарова на власному каналі (393 тисячі підписників), коментуючи можливі перемовини, бере за приклад колишнього міністра закордонних справ СРСР Андрія Громико. Який, мовляв, свого часу казав синові про перемовини з нацистською Німеччиною: «Не будем менять итоги войны. Если мы им уступим, то прокляты будем всеми замученными и убитыми». При цьому пропагандистка забуває уточнити, що жертви російсько-української війни замучені якраз окупантами, честь яких Захарова так палко обстоює.

Схожі настрої панують і на ura.ru (телеграм-канал має 102 тисячі підписників). Тут процитували російського сенатора Олексія Пушкова, який погрожує Зеленському втратою нових територій, якщо той не дослухається до пропозицій діячів типу Кіссінджера. «Его боевой задор выглядит не слишком уместным на фоне стабильного отступления украинских войск. И в отличие от Киссинджера, Зеленский явно не понимает: откладывая урегулирование, Украина рискует потерять куда больше, чем Крым и ДНР-ЛНР», певен пропагандист.

Сепаратистські канали: за перемогу Росії

Сепаратистські ресурси традиційно підспівують своїм російським «побратимам», натякаючи, що Україні неодмінно треба приставати на пропозиції Росії та погоджуватися на мир в обмін на території. Основна ідея сепаратистів, як і ляльководів з Росії: окупанти переможуть. Ось і на каналі «Призрак Новороссии» (168 тисяч підписників) вийшов репост іншого пропагандиста, де йдеться: хай там як, росіяни мають перемогти. Тож тих, хто, можливо, засумнівався у перемозі, підбадьорюють словами: «Верьте в Россию. Верьте в русского солдата, готового идти до конца. Верьте в простых ребят Донецка и Луганска. Верьте в волонтёров, помогающих войскам и мирным жителям. Верьте в себя».

Автори каналу Inside Donetsk (35 тисяч підписників) просто цитували речника Путіна Дмитра Пєскова. Який заявляє, що перемовини сторін «заморожены по решению и в соответствии с линией, избранной украинской стороной. В целом руководство Украины постоянно делает заявления, которые противоречат друг другу».

На каналі «Новости Донбасса/Россия/ДНР» (66 тисяч підписників) теж не коментували можливі перемовини Росії та України. Обмежилися примітивним українофобським постом про те, що Генрі Кіссінджера внесли до бази сайту «Миротворець». Хоча той, мовляв, лише пропонує Україні йти на поступки заради миру, а вона не хоче.

Те ж саме і на сепаратистському каналі «Донбасс решает» (82 тисячі підписників). Не маючи власних думок з приводу руху до завершення війни, автори цитують російських посадовців. Зокрема, міністра закордонних справ Сергія Лаврова, який, оцінюючи мирний план від керівництва Італії, сказав, що «серьезные политики не могут предлагать изложенные в итальянском плане по Украине инициативы по Крыму и Донбассу». Тобто Росія хоче безапеляційного визнання окупованих частин Донбасу та Криму власними територіями.

Українські канали: рідну землю не здамо

Проросійські ресурси України підхопили тему територіальних поступок України задля досягнення перемир’я. Зокрема, один з провідних каналів, фінансованих ФСБ Росії, «Легитимный» (589 тисяч підписників) пише: «На западе всё больше расширяется тезис, что надо принести в жертву Украину, чтобы спасти Европу и мир от надвигающегося масштабного кризиса, голода, хаоса. Наезд на западную элиту от нашего ОП, может сыграть злую шутку с Зеленским и всей власти, когда на западе снимут условный запрет на публикации критического материала в адрес украинской власти. Возможно, теперь стоит ожидать больше негатива в адрес Зеленского в западной прессе». Тобто або часткова капітуляція, або втрата західної підтримки.

На спорідненому каналі «Резидент» (508 тисяч підписників) пишуть, що в Офісі президента мали би вивчити міжнародну практику, коли «Запад легко сливает свою клиентелу, когда ему это выгодно: Чехословакия 1938/Польша 1943/Афганистан 2021. Нужно вести прагматические отношения и быть готовым к таким сценариям, когда тебя могут разменять на другой кейс».

Персонально за честь та гідність Генрі Кіссінджера вступився і популярний проросійський блогер Анатолій Шарій. На своєму телеграм-каналі, на який підписалося 562 тисячі користувачів, він пише: «оскорбления Киссинджера со стороны Зеленского ярко характеризуют прогрессирующее психическое расстройство персонажа, всерьез поверившего в «самого влиятельного человека мира»». При цьому пояснити підписникам, чому президент України так гостро зреагував на пропозицію американського політичного діяча, Шарій не бажає.

Україна землями торгувати не збирається, тож і на територіальні поступки не погодиться, пише радник голови Офісу президента Михайло Подоляк на своєму каналі (73 тисячі підписників). На його погляд, «Україна не братиме участі в цьому обговоренні. Ми не торгуємо своїми громадянами, територіями чи суверенітетом. Це чітка червона лінія. Українське суспільство заплатило страшну ціну й не дозволить нікому зробити навіть крок у цьому напрямку».

Розкритикував «мирний план» Кіссінджера і політичний коментатор та телеведучий Тарас Березовець. На каналі «BEREZOVIEW (Taras Berezovets) War in Ukraine» (100 тисяч підписників) блогер нагадав, що десять років тому Генрі Кіссінджер пророкував зникнення з політичної карти Ізраїлю. «И вот спустя 10 лет 99-летний Киссинджер в Давосе вновь решил выгулять своих тараканов и высказался об Украине. Израиль сражается с врагами и исчезать не собирается. Украина делает тоже самое! А Киссинджер – старая сволочь, продающая псевдо-умняк», резюмує Березовець.

Не вірить у територіальні поступки України і політолог Юрій Романенко. На каналі Romanenko Dreams&Nightmare Show (31 тисяча підписників) він процитував радницю глави Офісу президента Андрія Єрмака Дашу Зарівну: «Україна не піде на жодні поступки та божевільні ідеї типу тої, що була озвучена Кіссінджером». Адже «наївно думати, що росія буде виконувати будь-які домовленості».

Джерело: Детектор медіа