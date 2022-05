ЄС знову не домовився щодо нових санкцій проти РФ

Постійні представники держав-членів ЄС на зустрічі в понеділок знову не змогли досягти згоди щодо шостого пакету санкцій проти Росії, повідомляє брюссельський кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Джозвяк.

«Зустріч послів ЄС завершена. У висновках Європейської комісії можуть бути певні зміни щодо санкцій, які обговорюватимуть лідери ЄС, але до погодження шостого пакету санкцій ще дуже далеко. Забагато винятків і відступів», – зазначив Джозвяк.

Meeting of EU ambassadors over. Might be some modifications in the #Euco conclusions on sanctions for leaders to chew over but there is far from an agreement on the 6th package. Too many exemptions and derogations. #Russia #Ukraine