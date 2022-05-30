ЄС знову не домовився щодо нових санкцій проти РФ

Дипломати ЄС не можуть погодити ембарго на імпорт нафти з Росії

Зустріч послів ЄС завершена

Постійні представники держав-членів ЄС на зустрічі в понеділок знову не змогли досягти згоди щодо шостого пакету санкцій проти Росії, повідомляє брюссельський кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Джозвяк.

«Зустріч послів ЄС завершена. У висновках Європейської комісії можуть бути певні зміни щодо санкцій, які обговорюватимуть лідери ЄС, але до погодження шостого пакету санкцій ще дуже далеко. Забагато винятків і відступів», – зазначив Джозвяк.

Meeting of EU ambassadors over. Might be some modifications in the #Euco conclusions on sanctions for leaders to chew over but there is far from an agreement on the 6th package. Too many exemptions and derogations. #Russia #Ukraine — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) May 30, 2022

Дискусії щодо шостого пакету санкцій ЄС тривають понад місяць. Головною перешкодою є неможливість погодити ембарго на імпорт нафти з Росії, проти чого виступає Угорщина.

У неділю стало відомо, що Єврокомісія спробує запропонувати компромісний варіант – заборонити морську нафту з Росії, одночасно відкладаючи обмеження на імпорт з ключового нафтопроводу.

Така пропозиція мала дати більше часу Угорщині, яка виступає проти ембарго, на пошук технічного рішення, яке задовольняє її потреби в енергії. Це також вирішить проблеми інших країн, які не мають виходу до моря, зокрема Словаччини та Чехії.

А проте, на зустрічі послів ЄС 29 травня погодити санкційний пакет ЄС не вдалося.

Нагадаємо, Росія може знизити видобуток нафти до 20-30% або на 7-8 млн барелів нафти на добу. Таку думку висловив віце-президент компанії «Лукойл» Леонід Федун. Це пов’язано з можливим введенням ембарго на російську нафту з боку ЄС.

За прогнозом віцепрем'єр РФ Олександра Новака, у 2022 році Росія знизить нафтовидобуток на 5-8%, з 524 млн до 480-500 млн т.

Водночас, в Євросоюзі вже понад місяць не можуть дійти згоди щодо шостого пакету санкцій, який, як очікується, передбачатиме заборону на імпорт російської нафти.

Напередодні стало відомо, що ЄС розглядає ембарго без «Дружби». Bloomberg дізнався, як ЄС збирається задобрити Угорщину.

Тим часом Китай вирішить нафтову проблему, використавши підсанкційну Росію.

Ціни на сиру нафту марки Brent піднялася 26 травня до найвищого рівня з кінця березня. На тлі очікуваного нафтового ембарго щодо Росії ціни за день зросли на 2,8% і досягли $117,25 за барель.