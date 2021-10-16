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    Київський режисер показав, який вигляд має новий театр у Мюнхені (фото)

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    Театр у Мюнхені звели за 5 років - Київський режисер показав, який вигляд має новий театр у Мюнхені (фото)
    Театр у Мюнхені звели за 5 років
    Фото: Стас Жирков/Facebook

    Станіслав Жуков нагадав, що будівлю театру драми і комедії на лівому березі Дніпра добудовують з 1990 року

    Директор-художній керівник Київського театру драми і комедії на лівому березі Дніпра, режисер Станіслав Жирков розповів про відкриття міського театру Мюнхена, на якому йому пощастило побувати. Своїми враженнями він поділився на сторінці у Facebook.

    «Унікальну, неймовірно красиву і функціональну будівлю звели за три роки. Так, вам не почулося – за три роки. Два роки проєктували до цього і потім за три роки звели! Тобто, на все про все – 5 років! Коли я думаю про це, то мені це здається чимось неймовірним і неправдивим, але німці кажуть – це і для нас швидко, але ми постаралися…і посміхаються. В цій усмішці – і радість, і гордість, і можливо трохи святкової зверхності. Але мають право – побудувати це за три роки – щастя! Три сцени. На 600. 250. 100. Глядачів. Три репетиційна зали. Гримерки, туалети, цехи, склади, майстерні. Неймовірний ресторан. Ну і дизайн – ну дуже стильно!», – ідеться у дописі.

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    Київський режисер показав, який вигляд має новий театр у Мюнхені (фото)
    Київський режисер показав, який вигляд має новий театр у Мюнхені (фото)
    Київський режисер показав, який вигляд має новий театр у Мюнхені (фото)
    Київський режисер показав, який вигляд має новий театр у Мюнхені (фото)
    Київський режисер показав, який вигляд має новий театр у Мюнхені (фото)
    Київський режисер показав, який вигляд має новий театр у Мюнхені (фото)
    Київський режисер показав, який вигляд має новий театр у Мюнхені (фото)
    Фото: Стас Жирков/Facebook

    Станіслав Жирков також нагадав, що будівлю театру драми і комедії на лівому березі Дніпра добудовують з 1990 року.

    «І добудують. За наших каденцій. Вірю», – завершив на оптимістичній ноті свій пост режисер.

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    Теги: Стас Жирков театр ресторан Facebook Станіслав Жуков
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    Київський режисер показав, який вигляд має новий театр у Мюнхені (фото)