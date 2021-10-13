Остап Бендер вперше в Одесі заговорить українською мовою

14 жовтня Одеський український академічний театр ім. В. Василька презентує одеситам та гостям міста гучну прем'єру вистави «Золоте теля»

Одеський український академічний театр ім. В. Василька презентує гучну прем'єру вистави «Золоте теля» за мотивами знаменитого роману Іллі Ільфа та Євгена Петрова. Презентація нової постановки режисера, лауреата всеукраїнської театральної премії «ГРА» та головного режисера Одеського українського театру Максима Голенка відбудеться 14 жовтня.

«Нова вистава одеситів – це фактично перше звернення української сцени до популярного роману авторства Іллі Ільфа та Євгена Петрова. Роман «12 стільців» цих же авторів раніше частіше приваблював українських режисерів: зокрема таких, як Віктор Шулаков та Дмитро Чирип'юк. А от «Золоте теля» – дійсно вперше. І вперше саме в Одесі, у місті, що формувало творчий стиль Ільфа і Петрова, їхній культовий літературний персонаж заговорить на сцені українською мовою у виставі Одеського українського театру. Інсценізацію роману і відповідно переклад українською мовою для нашого театру здійснював Олексій Дорічевський», – зазначив у розмові з «Главкомом» Максим Голенко.

фото: ukrteatr.odessa.ua

Про художнє рішення нової вистави режисер поки говорити не поспішає. «Перші прем'єрні покази в Одесі дадуть відповіді на запитання глядачів про «рішення» та «трактування» популярного роману Ільфа і Петрова, який для багатьох читачів-глядачів щільно асоціюється з прекрасним кінофільмом кінорежисера Михайла Швейцера з Сергієм Юрським у ролі Остапа Бендера», – уточнює Голенко.

На думку театрального критика Олега Вергеліса, «звернення театру до тексту Ільфа та Петрова це, передусім, постійне бажання театру пошуків яскравого сценічного героя. Яким і є Остап Бендер, авантюрист, романтик, великий віртуозний актор у театрі радянського абсурду 20-х рр. Існує чимало версій істориків літератури, що саме Одеса і подарувала світові Бендера, бо серед одеситів частенько знаходили імовірні та неймовірні «прототипи» образу Остапа. Серед таких «прототипів», наприклад, історики називали яскраву колоритну одеську постать Остапа Шора, який був «своїм» у одеських кримінальних колах і навіть портретно був схожим на літературного Бендера. Донька письменника Іллі Ільфа, Олександра Іллівна Ільф, вважала, що найближчим до імовірного «прототипу» образу Остапа Бендера був такий собі авантюрний одесит Мітя Ширмахер, якого називали просто «Махер» і вважали одним з найспритніших «одеських комбінаторів» свого часу».

Тим часом, на Одеській українській сцені образ Остапа Бендера Максим Голенко довірив втілити двом яскравим українським акторам. Це Дмитро Усов, зірка багатьох сценічних проєктів Голенка, актор-харизматик, що нині працює у штаті Одеського українського театру.

Ще один Бендер – гуцульський. Це актор Юрій Хвостенко, запрошений актор Івано-Франківського Національного театру імені Івана Франка, раніше репертуарна зірка Львівського Національного театру імені М. Заньковецької. Актори гратимуть «Золоте теля» по черзі.

Як уточнює критик, цьогоріч роману Ільфа і Петрова «Золоте теля» виповнюється 90 років з моменту народження тексту, що з'явився на світ 1931-го року, як продовження «12 стільців» з новими пригодами Остапа Бендера.

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