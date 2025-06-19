Головна Країна Культура
search button user button menu button

Культурні діячі просять владу перепризначити мовного омбудсмена

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Культурні діячі просять владу перепризначити мовного омбудсмена
Підписанти стверджують, що Кремінь і його команда «з нуля створили дієву, незалежну, мовозахисну інституцію»
фото: Facebook/Тарас Кремінь

8 липня 2025 року спливає пʼятирічна каденція Тараса Кременя на посаді уповноваженого із захисту державної мови

Українські культурні та громадські діячі закликають владу перепризначити Тараса Кременя на посаду уповноваженого із захисту державної мови на наступну каденцію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на їхнє звернення.

«Закликаємо віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – міністра юстиції України, міністра культури та стратегічних комунікацій, уповноваженого Верховної Ради з прав людини внести до Кабінету міністрів України кандидатуру Тараса Кременя на посаду уповноваженого із захисту державної мови замість раніше поданих кандидатів, які не хочуть або не можуть обіймати цю посаду. Вважаємо, що кандидатура чинного уповноваженого відповідає викликам, які стоять перед мовозахисною інституцією», – йдеться у тексті звернення.

Підписанти стверджують, що Кремінь і його команда «з нуля створили дієву, незалежну, мовозахисну інституцію; запустили ефективну роботу з запобігання порушенням, контролю за дотриманням мовного законодавства, налагодили взаємодію з урядом, парламентом, місцевими радами та громадськістю».

Варто зазначити, що 8 липня 2025 року спливає пʼятирічна каденція Тараса Кременя на посаді уповноваженого із захисту державної мови. Водночас громадськість занепоєна, що замість Тараса Кременя внесли до Кабінету міністрів України осіб, які мають «брак досвіду мовозахисної та правозахисної діяльності».

Зазначається, що внаслідок такого підходу процедура призначення мовного омбудсмена «зайшла у глухий кут», адже, усвідомлюючи рівень відповідальності та обсяг завдань, подані кандидати повідомили про відмову від участі в конкурсі або небажання обіймати цю посаду.

Серед підписантів: Сергій Жадан, Ада Роговцева, Юрій Андрухович, Ірма Вітовська, Юрій Щербак, Олесь Санін, Андрій Курков, Ярина Чорногуз, Наталя Сумська, Анатолій Хостікоєв, Сергій Квіт, Брат Капранов, Римма Зюбіна, Андрій Дончик, Ростислав Лужецький, Ігор Цвєтов, Богдан Струтинський, Михайло Сидоржевський, Сергій Борденюк, Костянтин Чернявський, Микола Жулинський, Володимир Загорій, Світлана Короненко-Слабошпицька, Катерина Степанкова, Олексій Скляренко, Тарас Ткаченко, Олексій Степанков-Ткаченко, Дарина Степанкова і Вікторія Степанкова.

Хто претендує на посаду

Як повідомлялося, за даними Кабміну на посаду мовного омбудсмена уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець подав кандидатуру філологині Олени Івановської; перша заступниця міністра культури і стратегічних комунікацій України Галина Григоренко подала кандидатуру заступника державного секретаря Кабміну Павла Полянського; віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністерка юстиції України Ольга Стефанішина подала кандидатуру філологині Ірини Коваль-Фучило (зняла свою кандидатуру).

8 липня 2020 року Кабінет міністрів призначив Кременя на 5 років на посаду мовного омбудсмена. Кремінь був поданий як кандидат на посаду від уповноваженого з прав людини. Іншими кандидатами на посаду мовного омбудсмена тоді були Світлана Броннікова (кандидат від Мінкультури) і Святослав Літинський (кандидат від Мін'юсту). З листопада 2019 року посаду першого мовного омбудсмена обіймала Тетяна Монахова, але уже в квітні 2020 року вона достроково написала заяву на звільнення.

Нагадаємо, після скандалу довкола концерту Вєрки Сердючки у Києві з частково російськомовною програмою свою позицію публічно висловив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь. Як інформує «Главком», на своїй сторінці у Facebook уповноважений наголосив, що «російськомовним пісням не місце в українській столиці», особливо в умовах повномасштабної війни. Кремінь зазначив, що це є порушенням законодавства.

До слова, за результатами моніторингу 50 місцевих рад з 10 областей України, 24% органів місцевого самоврядування порушують мовне законодавство під час пленарних засідань.

Читайте також:

Теги: Тарас Кремінь українська мова

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Культура

Культурні діячі просять владу перепризначити мовного омбудсмена
Культурні діячі просять владу перепризначити мовного омбудсмена
«Полтаваобленерго» не сплатило 50 млн грн податків: троє посадовців отримали підозри
«Полтаваобленерго» не сплатило 50 млн грн податків: троє посадовців отримали підозри
Гетманцев порадив українцям книжку, яка покращить життя
Гетманцев порадив українцям книжку, яка покращить життя
Пам'яті Катерини Білокур. Фоторепортаж із села, де народилася геніальна художниця
Пам'яті Катерини Білокур. Фоторепортаж із села, де народилася геніальна художниця
Прем'єра в Театрі Франка. На велику сцену вперше вийшов нащадок легендарної династії акторів
Прем'єра в Театрі Франка. На велику сцену вперше вийшов нащадок легендарної династії акторів
Українське видавництво знищить наклад роману письменниці зі США через її погляди
Українське видавництво знищить наклад роману письменниці зі США через її погляди

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
248K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 червня: ситуація на фронті
108K
Трамп вчора провів розмову з Путіним? Кремль вніс ясність
96K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 червня 2025
54K
НАТО ухвалило важливе рішення про військову допомогу Україні
48K
Бухгалтерка військової частини Нацгвардії привласнила 11,5 млн. грн
24K
Путін хоче «завершення конфлікту»: головні заяви диктатора про Україну

Новини

Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47
Повітряна тривога у Києві тривала майже чотири години
16 червня, 03:07
Друга хвиля іранської атаки на Ізраїль: наслідки
15 червня, 03:49
Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
11 червня, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
11 червня, 08:19
Втрати ворога станом на 11 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
11 червня, 07:48

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і ліквідні
Українські банки прибуткові і ліквідні
16 червня, 20:57
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua