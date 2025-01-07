Понад 20 років в Україні діє некоректний переклад Європейської хартії про мови меншин – Кремінь

Кремінь нагадав, що у 2003 році парламент ратифікував Європейську хартію регіональних мов або мов меншин

Мовний омбудсмен наголосив на необхідності оновлення переліку мов, до яких застосовується відповідний режим підтримки та особливого захисту

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь закликав Верховну Раду невідкладно оновити офіційний переклад Європейської хартії регіональних або міноритарних мов, а також виключити російську мову з переліку таких, що потребують захисту. Про це йдеться у заяві омбудсмена.

Кремінь пояснює, що у 2003 році парламент ратифікував Європейську хартію регіональних мов або мов меншин, однак аналіз автентичних текстів Хартії показав, що її переклад – неправильний.

«В офіційному тексті перекладу українською мовою термін «regional or minority languages» (англ.) «langues regionales ou minoritaires» (фр.) некоректно перекладений українською, як «регіональні мови або мови меншин». Це сталося з тієї причини, що він виконаний з російської, а не з мови оригіналу. Відтак при ратифікації документа помилково визначено, що він застосовується до мов національних меншин, а не до тих мов, які потребують захисту з урахуванням їхнього становища.», – зазначив омбудсмен.

Кремінь нагадав, що у січні 2024 року Міністерство закордонних справ України представило оновлений переклад, а наприкінці року уряд вніс до парламенту законопроєкт про зміни до законів:

«Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин»;

«Про національні меншини (спільноти) України»;

«Про медіа».

Мовний омбудсмен зазначив, що треба також оновити і перелік мов, до яких застосовується відповідний режим підтримки та особливого захисту (зокрема, виключити російську та молдавську з переліку тих мов, що підлягають захисту в Україні).

За словами Уповноваженого, некоректний офіційний переклад Хартії, виконаний понад 20 років тому, призвів до негативних наслідків: підміни об’єкту і цілей Хартії як міжнародного договору, безпідставних звинувачень України щодо неналежного виконання міжнародних зобов’язань, а також політичних маніпуляцій, спрямованих на підрив конституційного статусу державної мови.

Тарас Кремінь нагадав, що Конституційний Суд України рішення від 14 липня 2021 року № 1-р/2021) рекомендував відповідним органам влади, зокрема Кабінету Міністрів України, Верховній Раді України, «установити однозначність у питанні офіційного перекладу Хартії українською мовою».

Серед рекомендацій Уповноваженого, викладених у щорічних звітах про стан дотримання Закону про державну мову у 2022 і 2023 роках, наголошується на необхідності негайного виконання рішення КСУ.

«В умовах російської збройної агресії, реальних загроз для національної безпеки та оборони, а також з огляду на актуальні завдання України на шляху до членства в ЄС цей законопроєкт є актуальним і таким, що потребує невідкладного розгляду та ухвалення», – наголосив Тарас Кремінь.

Нагадаємо, Тарас Кремінь заявив, що у 2024 році почали проявлятися ознаки уповільнення українізації. Зокрема, він зазначив зменшення частки людей, які вважають українську рідною мовою, а також зростання зросійщення інтернет-простору та медіапростору на півдні і сході України. Омбудсмен наголосив, що утвердження української мови як державної в усіх сферах суспільного життя має стати стратегічним завданням для України.

До слова, 1 січня 2025 року, почав діяти закон України «Про дошкільну освіту». Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь наголосив на важливості дотримання в Україні мовного законодавства в дошкільній освіті.