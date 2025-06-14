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Мовний омбудсмен відреагував на спів Сердючки російською у Києві

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Мовний омбудсмен відреагував на спів Сердючки російською у Києві
Раніше Данилко пояснив, що не відмовляється від російської мови, бо інакше він не зміг би спілкуватися з іншими зірками
фото з відкритих джерел

Тарас Кремінь у заяві зазначив, що співачка скоїла правопорушення

Після скандалу довкола концерту Вєрки Сердючки у Києві з частково російськомовною програмою свою позицію публічно висловив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь. Як інформує «Главком», на своїй сторінці у Facebook Уповноважений наголосив, що «російськомовним пісням не місце в українській столиці», особливо в умовах повномасштабної війни. Кремінь зазначив, що це є порушенням законодавства.

«Маємо ознаки грубого порушення статей 23 та 29 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» – у частині застосування державної мови у сфері культури та під час публічних заходів. Окрім того, у Києві з 2023 року офіційно діє мораторій на публічне використання російськомовного музичного продукту, яким також було знехтувано», – зазначив Тарас Кремінь.

Уповноважений повідомив, що відкриває захід державного контролю щодо організатора концерту Сердючки, а також звертається до Національної поліції України для належного реагування. Він ще раз наголосив, що «відповідно до пункту 2 статті 23 мовного Закону «мовою проведення культурно-мистецьких, розважальних та видовищних заходів є державна мова».

«Звертаюсь до Національної поліції України з метою належного реагування. Ми не дозволимо, щоб в українській столиці під прикриттям «розваг» знову легалізували мовну присутність держави-агресора. Це не просто про закон – це про національну гідність. І відповідальність буде», – наголосив Тарас Кремінь.

Раніше Сердючка спровокувала хвилю критики через пісні російською на концерті у Києві. 

Також співачка Вєрка Сердючка, в образі якої виступає шоумен Андрій Данилко, днями потрапила в гучний скандал. Виконавиця відіграла концерт у Києві, і деякі пісні виконала російською

До слова, шоумен Андрій Данилко пояснив, що не відмовляється від російської мови, бо інакше він не зміг би спілкуватися з іншими зірками, наприклад із Лаймою Вайкуле. 

За словами Днилка, Вайкуле не знає української, а він не знає латиської.

«Я маю своє ставлення до цього. Коли мені кажуть, що я розмовляю мовою агресора, то я кажу: «А може, агресор розмовляє російською?». Розумієте різницю?», – сказав Данилко в інтерв'ю.

Шоумен зазначив, що мова дається для комунікації. Пісні, написані ним, переважно звучали російською мовою і співак не розуміє, чому він має себе ламати.

Данилко визнає, що в очах інших він може бути не правий і розуміє, що складний час, люди дуже складно живуть.

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Теги: Київ закон скандал співачка концерт Андрій Данилко Тарас Кремінь сердючка

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