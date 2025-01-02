Принципове значення. Кремінь наголосив на дотриманні мовного законодавства в дитсадках

«Кожний заклад дошкільної освіти має забезпечити опанування вихованцями державної мови відповідно до державного стандарту»

У середу, 1 січня 2025 року, починає діяти закон України «Про дошкільну освіту». Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь наголосив на важливості дотримання в Україні мовного законодавства в дошкільній освіті. Про це повідомила пресслужба мовного омбудсмена.

«Дошкільна освіта є фундаментальним етапом у формуванні мовної особистості дитини та її ідентичності», – зауважив Уповноважений із захисту державної мови.

Дотримання українського законодавства, відповідно до якого мовою освітнього процесу в закладах дошкільної освіти є державна мова є надзвичайно важливим, переконаний омбудсмен.

«Це має принципове значення, оскільки саме в дошкільному віці формуються базові мовленнєві навички, відбувається активний розвиток словникового запасу та комунікативних здібностей дитини», – сказав Кремінь.

Використання української мови в закладах дошкільної освіти, за його словами забезпечує рівні можливостей для всіх дітей у подальшому навчанні в школі, формування мовної стійкості та свідомого ставлення до державної мови.

Раніше Тарас Кремінь заявив, що у 2024 році почали проявлятися ознаки уповільнення українізації. Зокрема, він зазначив зменшення частки людей, які вважають українську рідною мовою, а також зростання зросійщення інтернет-простору та медіапростору на півдні і сході України. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«На жаль, цього року почали проявлятися ознаки уповільнення українізації. Російський ворог продовжує протидіяти українській ідентичності, окуповуючи соціальні мережі, телеграм-канали, на півдні та сході – медіапростір, пробиваючи шлях до свідомості молодих українців» – розповівКремінь.

Омбудсмен наголосив, що утвердження української мови як державної в усіх сферах суспільного життя має стати стратегічним завданням для України.