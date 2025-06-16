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Мовний скандал у медіафутболі. Активіст закликав відреагувати омбудсмена Кременя

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Мовний скандал у медіафутболі. Активіст закликав відреагувати омбудсмена Кременя
16-річний блогер Renerpo (Ренат Попружний) зробив зауваження Селезньову, щоб той не розмовляв російською мовою

Поздняков: Неприпустимо, щоб в Україні за вимогу говорити державною мовою людину цькували

Громадський активіст, співзасновник проєктів «Декомунізація. Україна» та «Мова. Харків» Вадим Поздняков закликав Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя відреагувати на скандал в українському медіафутболі. Про це повідомляє «Главком».

«Odesa Football Media Team вигнали гравця Рената Попружного з команди за зауваження Селезньову через російську мову! Увага, хлопець «покидає» команду через те, що попросив говорити на офіційному матчі гравця команди суперника українською мовою, в Україні. Футбольний клуб назвав відео провокацією, а сам мовний конфлікт піаром. Я вважаю це відвертою дискримінацією, неповагою до державної мови та злочином зі сторони керівництва футбольного клубу! І за це має бути покарання. Закликаю Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кремня відреагувати. А також правоохоронців. Неприпустимо, щоб в Україні за вимогу говорити державною мовою людину цькували та виганяли за це», – написав Поздняков.

Як повідомлялося, медіафутбольний клуб Odesa Football Media Team припинив співпрацю з 16-річним блогером Ренатом Попружним після того, як він закликав гравця FC Armat Євгена Селезньова спілкуватися українською мовою.

«Вчинок гравця Рената Попружного та, в першу чергу, його батька – Артема Попружного – ми, Odesa Football Media Team, розцінюємо як прояв неповаги до нашої команди. Саме батько створив ситуацію, яка вийшла за межі спортивного контексту та має негативні наслідки. На відео, опублікованому в мережі, чітко видно, що Євген Селезньов спілкується українською мовою. Тому сам факт публікації цього відео виглядає як свідома провокація, мета якої – створення конфлікту там, де його не було. Ми переконані: піаритись на мовному питанні – це неприйнятно. Це не лише роз’єднує футбольну спільноту, а й кидає тінь на тих, хто цим займається», – йдеться у заяві Odesa Football Media Team.

Клуб також приніс вибачення Євгену Селезньову та всій українській медіафутбольній спільноті.

«Ми вклали багато сил і серця у створення Odesa Football Media Team. І нам прикро, що наш перший офіційний матч запам’ятався не боротьбою на полі й відданістю Одесі, а вчинком, який не має виправдання. Перед тим, як використовувати ім’я Євгена Селезньова у власних інтересах, батькові блогера варто було б звернути увагу, скільки Євген робить для підтримки ЗСУ та наскільки вагомою є його позиція для українського суспільства. Ренату ми дякуємо за вклад у розвиток медіафутболу в Одесі. Але закликаємо – пам’ятайте про відповідальність за дії, які виходять за межі поля», – зазначається у зверненні Odesa Football Media Team.

Нагадаємо, 16-річний блогер Renerpo (Ренат Попружний) відомий тим, що має понад 800 тисяч підписників у TikTok, зробив зауваження 39-річному Селезньову, щоб той не розмовляв російською мовою.

Селезньов відповів блогеру українською мовою, що знає чотири мови, а також запитав, скільки йому років.

Коли Renerpo відповів, що йому 16 років, ексгравець збірної України сказав: «І ти мене будеш вчити на якій мові мені розмовляти?»

Варто зазначити, що у 2016 році, після початку російської агресії проти України, Селезньов грав у РФ за краснодарську «Кубань».

За збірну України Селезньова забив 11 голів у 58 матчах.

Теги: українська мова НОВИНИ ФУТБОЛУ Тарас Кремінь Євген Селезньов

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