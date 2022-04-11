Жителі Іванкова розповіли, як під обстрілом рятували картини Марії Примаченко (відео)

Від музею в Іванкові мало що лишилося

Врятовані полотна зараз знаходять у безпечному та надійному місці

Російські окупанти продовжують знищувати не лише будинки, лікарні, дитячі садочки, школи, а й осередки культури та історії України.

Як повідомляють автори проєкту «Український свідок», внаслідок наступу ворожих військ на територію Київської області, згорів історико-краєзнавчий музей в селищі Іванків. В музеї були полотна українських та місцевих митців, елементи народного одягу, речі побуту, зброя Другої світової війни та часів козацтва, але справжньою гордістю музею були картини всесвітньо відомої української художниці Марії Примаченко.

На щастя, неподалік від музею жив охоронець, який побачив пожежу і разом зі своєю сім’єю почав рятувати культурну спадщину України. «Знаряд вдарив, почало горіти… Ми вирішили, що треба рятувати. Вибили скло і почали виносити. Під обстрілами, під усім цим. Стріляли, а ми виносили, а що робить?» – розповідає охоронець.

За словами пані Надії, начальниці відділу культури, туризму, молоді та спорту Іванківської селищної громади, врятовані полотна зараз знаходять у безпечному та надійному місці. «Я думаю, що ті, хто знищив наш музей, понесуть покарання перед всім світом, перед Господом Богом… Нашу історію хотіли знищити, знищити історію нашого краю» – каже пані Надія зі сльозами на очах.

Попри все, жителі міста не втрачають оптимізму та вірять у перемогу і світле майбутнє України. «Пережили ж і, дасть Бог, дальше переживем і виживем і відбудуємо і все буде добре», – говорить Світлана, мешканка Іванкова.

Нагадаємо, у селі Бузова Бучанського району Київщини виявлено братську могилу, в якій поховані загиблі мирні мешканці.

Після виходу російських військ з північної України продовжують з’являтися додаткові докази військових злочинів Росії.