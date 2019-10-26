Міністр Бородянський: Давайте будувати в Україні Голлівуд



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Бородянський

За словами Бородянського, наразі Україна витрачає на сферу кінематографа близько 1 млрд грн на рік

Міністерство культури, молоді та спорту України оновить національну стратегію українського кінематографа. Про це голова міністерства Володимир Бородянський заявив в інтерв'ю Радіо Свобода.

«Якщо ми мріємо про Голлівуд, то давайте його крок за кроком будувати. Не можливо жити в Україні і очікувати, що будеш отримувати кошти на підтримку своїх проєктів, як у Голлівуді. Немає таких країн, як США, по міцності і спроможності продукувати такі фільми в якості і масштабах. Кожна країна вибудовує свою національну стратегію. Наше завдання - мати таку національну стратегію, фундамент цієї стратегії вже зроблений попереднім керівництвом Держкіно. Нам треба її перебудувати, добудувати, оновити», - сказав Бородянський.

За його словами, наразі Україна витрачає на сферу кінематографа близько одного мільярда гривень на рік. На його думку, багато цих коштів витрачено неефективно.

«Як би там не було, українське кіно почало зніматись, але мені здається, що ефективність не досить потужна для обставин, в яких це робили. Багато грошей витрачено неефективно, і країна, яка воює, не може собі дозволити так витрачати їх», - зауважив Бородянський.

Нагадаємо, українська стрічка «Захар Беркут» зібрала понад 13 млн грн за перший вікенд. Фільм в кінотеатрах України переглянули майже 150 тисяч глядачів.