Стрічка «Захар Беркут» зібрала понад 13 мільйонів за перший вікенд



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На даний момент фільм займає друге місце серед українських стрічок за касовими зборами

Бокс офіс історичного екшена «Захар Беркут» режисера Ахтема Сеітаблаєва склав за перший вікенд більше 13,2 млн грн. Фільм в кінотеатрах України переглянули майже 150 тисяч глядачів.

Про це повідомляється на сторінці фільму у Facebook.

«148 068! Саме стільки українців подивилося історичний екшен «Захар Беркут» за перший вікенд прокату! За ці дні фільм зібрав 13 242 471,60 грн! Неймовірно дякуємо всім глядачам! Разом ми – сила!» - написали автори фільму.

На даний момент фільм займає друге місце серед українських стрічок за касовими зборами в Україні. Рекорд за касовими зборами серед українців фільмів залишається у романтичній комедії «Я, ти, він, вона». За перший уїк-енд фільм зібрав 23 029: 303 грн, а подивилося картину 249 727 глядачів.l

Нагадаємо, «Захар Беркут» вийшов у прокат 10 жовтня 2019 року.

Режисери фільму - Ахтем Сеітаблаєв, Джон Вінн. Автори сценарію - Ярослав Войцешек, Річард Ронат.