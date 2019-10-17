Стрічка «Захар Беркут» зібрала понад 13 мільйонів за перший вікенд
На даний момент фільм займає друге місце серед українських стрічок за касовими зборами
Бокс офіс історичного екшена «Захар Беркут» режисера Ахтема Сеітаблаєва склав за перший вікенд більше 13,2 млн грн. Фільм в кінотеатрах України переглянули майже 150 тисяч глядачів.
Про це повідомляється на сторінці фільму у Facebook.
«148 068! Саме стільки українців подивилося історичний екшен «Захар Беркут» за перший вікенд прокату! За ці дні фільм зібрав 13 242 471,60 грн! Неймовірно дякуємо всім глядачам! Разом ми – сила!» - написали автори фільму.
На даний момент фільм займає друге місце серед українських стрічок за касовими зборами в Україні. Рекорд за касовими зборами серед українців фільмів залишається у романтичній комедії «Я, ти, він, вона». За перший уїк-енд фільм зібрав 23 029: 303 грн, а подивилося картину 249 727 глядачів.l
Нагадаємо, «Захар Беркут» вийшов у прокат 10 жовтня 2019 року.
Режисери фільму - Ахтем Сеітаблаєв, Джон Вінн. Автори сценарію - Ярослав Войцешек, Річард Ронат.
Зйомки фільму проходили влітку минулого року неподалік Синевирської Поляни на Закарпатті та під Києвом, де були побудовані головні декорації. У роботі над фільмом взяла участь велика міжнародна акторська команда з України, США, Казахстану, Великобританії та Монголії.
У головних ролях: Алекс МакНіколл (Максим Беркут), Роберт Патрік (Захар Беркут), Томмі Фленаган (Тугар Вовк), Поппі Дрейтон (Мирослава), Цегмід Церенболд (Бурунда), Андрій Ісаєнко (Петро), Олег Волощенко (Гард), Єржан Нуримбет (Мерке), Аліна Коваленко (Росана), Рокі Майерс (Іван Беркут), Віктор Жданов (Хорун), Олівер Тревена (Богун), Марина Кошкіна (Устя), Аян Отепберген (Нергуй), Елісон Дуді (Рада Беркут), Дуалет Абдігапаров (Кунг), Станіслав Лозовський (Сокіл), Олег Стефан (Левко).
Проєкт стрічки «Захар Беркут» став одним з переможців дев’ятого конкурсного відбору Держкіно та отримав державну фінансову підтримку розміром близько 30 млн грн.