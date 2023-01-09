Мовознавці визначили фразу 2022 року: її любить кожен українець 

Укладачі словника зауважили, що всі претенденти на «слово року» були пов'язані з війною

Укладачі словника визнають іронічність того, що фраза рокузвучить російською

Фраза українських захисників острова Зміїний «Русский военный корабль, иди нах*й» стала словом минулого року за версією словника сучасної української мови та сленгу «Мислово». Про це повідомляється на сайті проєкту.

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«Ця відповідь українського захисника острова Зміїний російському окупанту стала лейтмотивом спротиву України російській збройній агресії», – наголошують укладачі словника.

Укладачі словника визнають іронічність того, що фраза року озвучується російською тоді, коли українська мова розвивається та витісняє російську з усіх сфер життя.

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«За декомунізацією прийшов час деколонізації та дерусифікації українського культурного простору. Українізація у найширшому смислі стала глобальним трендом», – відзначили у «Мислово».

Укладачі словника також зауважили, що всі претенденти на «слово року» були пов'язані з війною, яку РФ розв'язала проти України 24 лютого.

Серед них були:

«Доброго вечора, ми з України!» – культовий мем-вітання під час російсько-української війни;

«катастрофа», адже війна є багатовимірною катастрофою: соціальною, економічною, екологічною та персональною – для мільйонів людей;

«біженці»/«переселенці», адже мільйони українців були змушені покинути свої рідні домівки;

«ЗСУ» – символ віри українців у перемогу;

«волонтер», «доброволець» – як і вісім років тому, тисячі людей за покликом серця об’єдналися в боротьбі проти ворога;

«геноцид», «терор» – те, що вчиняє російська армія на території нашої країни;

«допомога» – міждержавна та міжлюдська, яка мала надзвичайне значення для успіху українського спротиву.

Фраза «Русский военный корабль, иди нах*й» стала символом відсічі, яку Україна дає Росії з першого дня повномасштабної війни.

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Нагадаємо, укладачі словника англійської мови Collins Dictionary назвали permacrisis (пермакриза) головним словом 2022 року.Термін є похідним від permanent (постійний) і crisis (криза) і означає «тривалий період нестабільності та невпевненості». На сайті словника зазначається, що це одне з кількох слів, що характеризують кризи з якими стикаються Великобританія та світ, включаючи політичну нестабільність, війну в Україні, зміну клімату та підвищення рівня вартості життя.