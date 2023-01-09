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Мовознавці визначили фразу 2022 року: її любить кожен українець 

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Мовознавці визначили фразу 2022 року: її любить кожен українець 
Укладачі словника зауважили, що всі претенденти на «слово року» були пов'язані з війною
фото: Укрпошта

Укладачі словника визнають іронічність того, що фраза рокузвучить російською

Фраза українських захисників острова Зміїний «Русский военный корабль, иди нах*й» стала словом минулого року за версією словника сучасної української мови та сленгу «Мислово». Про це повідомляється на сайті проєкту.

«Ця відповідь українського захисника острова Зміїний російському окупанту стала лейтмотивом спротиву України російській збройній агресії», – наголошують укладачі словника.

Укладачі словника визнають іронічність того, що фраза року озвучується російською тоді, коли українська мова розвивається та витісняє російську з усіх сфер життя.

«За декомунізацією прийшов час деколонізації та дерусифікації українського культурного простору. Українізація у найширшому смислі стала глобальним трендом», – відзначили у «Мислово».

Укладачі словника також зауважили, що всі претенденти на «слово року» були пов'язані з війною, яку РФ розв'язала проти України 24 лютого.

Серед них були:

  • «Доброго вечора, ми з України!» – культовий мем-вітання під час російсько-української війни;
  • «катастрофа», адже війна є багатовимірною катастрофою: соціальною, економічною, екологічною та персональною – для мільйонів людей;
  • «біженці»/«переселенці», адже мільйони українців були змушені покинути свої рідні домівки;
  • «ЗСУ» – символ віри українців у перемогу;
  • «волонтер», «доброволець» – як і вісім років тому, тисячі людей за покликом серця об’єдналися в боротьбі проти ворога;
  • «геноцид», «терор» – те, що вчиняє російська армія на території нашої країни;
  • «допомога» – міждержавна та міжлюдська, яка мала надзвичайне значення для успіху українського спротиву.

Фраза «Русский военный корабль, иди нах*й» стала символом відсічі, яку Україна дає Росії з першого дня повномасштабної війни.

Нагадаємо, укладачі словника англійської мови Collins Dictionary назвали permacrisis (пермакриза) головним словом 2022 року.Термін є похідним від permanent (постійний) і crisis (криза) і означає «тривалий період нестабільності та невпевненості». На сайті словника зазначається, що це одне з кількох слів, що характеризують кризи з якими стикаються Великобританія та світ, включаючи політичну нестабільність, війну в Україні, зміну клімату та підвищення рівня вартості життя.

Теги: катастрофа геноцид переселенці армія війна волонтер криза українська мова Україна корабль біженці 24 лютого словник

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