На дні Шацького озера знайшли старовинну бронзову печатку



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Знахідку передали в Любомльський краєзнавчий музей.

Історик припускає, що печатка належала місцевому землевласнику

На дні одного з Шацьких озер на Волині знайшли печатку шляхтича, датовану 19 століттям. Знахідку передали в Любомльський краєзнавчий музей.

Про це повідомляє місцеве видання «Волинь».

Доктор історичних наук Андрія Гречила зазначив, що це приватна печатка шляхтича, яка належить до першої половини XIX століття.

За його словами, оскільки на ній немає герба, а лише ініціал, то визначити її належність можна хіба випадково — якщо пощастить виявити такі відбитки на якомусь документі. Можливо, вона належала комусь із місцевих землевласників.

Діаметр печатки складає близько 22 мм — трохи більша, ніж сучасні 10 копійок.

Дослідник припускає, що знахідка належала землевласнику.