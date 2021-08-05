Антикорупційний суд відпустив голову Харківської облради і призначив заставу

Товмасян підозрюється у хабарництві в особливо великому розмірі

Артур Товмасян підозрюється у хабарництві в особливо великому розмірі

Товмасян зобов'язаний внести всю суму застави протягом п’яти днів

Вищий антикорупційний суд обрав голові Харківської обласної ради Артуру Товмасяну запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 2,9 млн гривень. Він зобов'язаний внести цю суму протягом п’яти днів.

Таке рішення 5 серпня ухвалила слідча суддя ВАКС Віра Михайленко, повідомляє «Слово і діло» з посиланням на трансляцію засідання.

Також на Товмасяна поклали такі обов'язки:

прибувати за першим викликом;

не відлучатися з Харкова без дозволу;

повідомляти про зміну місця проживання;

утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками;

здати на зберігання закордонні паспорти.

Під час засідання прокурор САП Ігор Семак стверджував, що на телефоні заступника Товмасяна Андрія Малиша, який теж є підозрюваним у справі, знайшли листування між Малишем і Товмасяном. В цих переписках заступник голови Харківської облради інформував Товмасяна про одержання неправомірної вигоди від директора Обласного комунального спеціалізованого підприємства з виконання норм екологічної безпеки Сергія Шпаркого.

За словами прокурора, зокрема, в цих листуваннях голова облради стверджував, що обізнаний про вимагання хабара і просив «дотиснути» Шпаркого стосовно надання всієї суми. Семак стверджував, що існують ризики перешкоджання слідству. Прокурор нагадав, що два телефони Товмасяна були викинуті з вікна і розбиті. До того ж, голова облради має контакти в органах правопорядку і може впливати на розслідування.

Тому органи правопорядку просили заарештувати Товмасяна з альтернативою майже 4 млн грн. Зокрема, таку суму прокурор обґрунтував тим, що частину неправомірної вигоди в 700 тис. грн була не знайдена і могла бути конвертована підозрюваними. Також голова облради має земельні ділянки, які недешево коштують.

Адвокат підозрюваного заперечував проти задоволення клопотання і просив застосувати запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. На його думку, підозра і клопотання необґрунтовані. Зокрема, як він стверджував, у повноваження Товмасяна входить контроль над комунальними підприємствами і саме тому він спілкувався з фігурантом. Водночас доказів причетності його клієнта до злочину нібито в органів правопорядку немає. На думку адвоката, немає й ризику перешкоджання слідству нібито через зв'язку в органах правопорядку, бо вони не мають стосунку до НАБУ і САП. Він додав, що його клієнт з 2018 року не виїжджав за кордон.

Сам Товмасян теж заперечував проти клопотання і говорив, що в низці комунальних підприємств залишилися старе управління і тому хотів поліпшити їхню роботу. Також голова облради зазначив, що власного житла немає і проживає з дівчиною в орендованій квартирі, за яку платить ця дівчина.

Напередодні голову Харківської облради Товмасяна вигнали із «Слуги народу».

Раніше Артуру Товмасяну повідомили про підозру в отриманні хабара.

22 липня правоохоронці провели обшуки у Харківській облраді. Тоді джерела у правоохоронних органах повідомляли про трус у кабінетах голови облради Артура Товмасяна та його заступника Андрія Малиша.

За даними слідства, заступник голови облради вимагав та отримав 1 млн 50 тис. гривень від директора комунального підприємства за те, аби той залишився на посаді. Він був затриманий відразу після отримання останньої частини неправомірної вигоди в розміні 350 тис. гривень.

Після цього генеральна прокуратура повідомила про вручення підозри Андрію Малишу.

Вищий антикорупційний суд обрав йому запобіжний захід: перебування під вартою до 20 вересня з альтернативою внесення 4,75 млн гривень застави.

29 липня заступник голови Харківської облради вийшов під заставу у майже 5 млн.