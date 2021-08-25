Справа «Межигір'я»: суд дозволив почати розслідування щодо Януковича і його сина

Суд дозволив заочне розслідування справи щодо Януковича та його сина про збитки на 500 млн грн

ВАКС задовольнив клопотання прокурора

25 серпня Вищий антикорупційний суд (ВАКС) України дозволив заочне розслідування щодо експрезидента України Віктора Януковича та його сина у справі про заволодіння резиденцією «Межигір'я». Про це поінформувала у Facebook Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

ВАКС задовольнив клопотання прокурора.

У САП розповіли, що колишній власник державної резиденції «Межигір'я» і його син «підозрюються в незаконному оберненні комплексу споруд на території Вишгородського району [Київській області] на свою користь», що завдало державі збитків на суму понад 500 млн грн.

«Зазначене рішення надасть можливість завершити досудове розслідування щодо підозрюваних, що вже сім років переховуються на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором», – підкреслили у прокуратурі.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура подали до Вищого антикорупційного суду клопотання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою експрезиденту Віктору Януковичу і його синові.