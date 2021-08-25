  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Справа «Межигір'я»: суд дозволив почати розслідування щодо Януковича і його сина

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Суд дозволив заочне розслідування справи щодо Януковича та його сина про збитки на 500 млн грн - Справа «Межигір'я»: суд дозволив почати розслідування щодо Януковича і його сина
    Суд дозволив заочне розслідування справи щодо Януковича та його сина про збитки на 500 млн грн
    Фото з відкритих джерел

    ВАКС задовольнив клопотання прокурора

    25 серпня Вищий антикорупційний суд (ВАКС) України дозволив заочне розслідування щодо експрезидента України Віктора Януковича та його сина у справі про заволодіння резиденцією «Межигір'я». Про це поінформувала у Facebook Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

    ВАКС задовольнив клопотання прокурора.

    У САП розповіли, що колишній власник державної резиденції «Межигір'я» і його син «підозрюються в незаконному оберненні комплексу споруд на території Вишгородського району [Київській області] на свою користь», що завдало державі збитків на суму понад 500 млн грн.

    «Зазначене рішення надасть можливість завершити досудове розслідування щодо підозрюваних, що вже сім років переховуються на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором», – підкреслили у прокуратурі.

    Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура подали до Вищого антикорупційного суду клопотання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою експрезиденту Віктору Януковичу і його синові.

    Читайте також:
    Теги: прокуратура Віктор Янукович гроші САП розслідування Антикорупційний суд Вищий антикорупційний суд
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Справа «Межигір'я»: суд дозволив почати розслідування щодо Януковича і його сина