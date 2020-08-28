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    Драматичний початок сезону. У провідному столичному театрі виявили коронавірус

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    Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра не може відкрити новий сезон - Драматичний початок сезону. У провідному столичному театрі виявили коронавірус
    Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра не може відкрити новий сезон

    У театрі на лівому березі два тижні триватиме карантин

    Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра, який мав 1 вересня розпочати новий сезон, закривається на карантин через виявлення коронавірусу.

    Про це театр повідомляє на своїх сторінках у соцмережі.

    «Вимушені повідомити, що театр на два тижні закривається на карантин. У нас в театрі зафіксовано випадок Covid-19. Як би ми не захищались та дотримувалися карантинних правил, цього, виявилось, замало», - йдеться в повідомленні.

    Карантин у театрі триватиме до 11 вересня.

    Усім, хто придбав квитки на вистави до 11 вересня, слід зателефонувати адміністраторам театру для обміну на інші дати.

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    Як повідомлялося, станом на ранок 28 серпня у Києві підтверджено 12719 випадків захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у столиці збільшилася на 251 особу.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      114497
    • Хворіють
      56963
    • Одужали
      55083
    • Померли
      2451

    Нагадаємо, після піврічного перебування у карантинному простої Національна опера України починає підготовку до відкриття нового театрального сезону, що заплановане на 18 вересня.

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