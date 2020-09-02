Сумський обласний театр під місцеві вибори отримає статус національного



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Сумський обласний академічний театр драми та музичної комедії ім.М.С.Щепкіна вважається центром музичного мистецтва у регіоні

Уряд схвалив проєкт указу президента про надання статусу

Кабінет міністрів 2 вересня схвалив проєкт указу президента про надання статусу національного Сумському обласному академічному театру драми та музичної комедії імені М.С.Щепкіна. Про це йдеться на сайті Міністерства культури та інформаційної політики.

«Надати статус національного комунальному закладу культури Сумської обласної ради - Сумському обласному академічному театру драми та музичної комедії ім.М.С.Щепкіна й надалі іменувати його - комунальний заклад культури Сумської обласної ради - Сумський національний академічний театр драми та музичної комедії ім.М.С.Щепкіна», - сказано в проєкті указу.

До відома, Сумський обласний академічний театр драми та музичної комедії ім.М.С.Щепкіна вважається центром музичного мистецтва у регіоні. Його колектив та виконавці здобули широке визнання, презентуючи національне музичне мистецтво в Україні та за кордоном.

Як повідомлялося 28 серпня, президент Володимир Зеленський привітав столичний Театр Франка зі 100-річчям.



