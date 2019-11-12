«У мене рак, починаю боротися». Легенда українського телебачення зробила відверте зізнання



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Алла Мазур повідомила, що в неї онкологія

Телеведуча подякувала лікарям, які вчасно відправили її на біопсію

Авторка і ведуча інформаційно-аналітичної програми «ТСН-Тиждень» на «1+1» Алла Мазур повідомила, що боротиметься з онкологічною хворобою.

Про це вона написала у Facebook.

«Я знаю: про це у нас не люблять говорити публічно. Я теж піймала себе на бажанні закритися в собі і певний час так робила. Але згодом зрозуміла: не можна боятися. Ми мусимо змінити ставлення до онкохвороб у суспільстві. Тому - вирішила розказати вам. У мене виявили злоякісну пухлину. Вони, виявляється, є безсимптомні. І я - починаю боротися», - йдеться в дописі.

Алла Мазур подякувала лікарям, які вчасно відправили її на біопсію, а також родині, друзям та колегам з ТСН.

«Сподіваюсь на делікатність колег з інших видань», - додала ведуча.

Вона висловила сподівання, що її зізнання надихне кожну українську жінку знаходити час та перевірятись на онкохвороби.

«Це всі подробиці, які вважаю доречним повідомити зараз. Боротьба почалася, і я вже відчула: шлях не буде легким. Але я планую працювати далі, не випадати з життя. І вірю, що наступний пост на цю тему - нехай і через певний час - буде про перемогу. Тоді і розповім все докладніше», - підсумувала пані Алла.

Нагадаємо, у травні відома телеведуча Яніна Соколова розповіла, що поборола рак.