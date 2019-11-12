  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    «У мене рак, починаю боротися». Легенда українського телебачення зробила відверте зізнання

    • Розсилка
    Алла Мазур повідомила, що в неї онкологія - «У мене рак, починаю боротися». Легенда українського телебачення зробила відверте зізнання
    Алла Мазур повідомила, що в неї онкологія

    Телеведуча подякувала лікарям, які вчасно відправили її на біопсію

    Авторка і ведуча інформаційно-аналітичної програми «ТСН-Тиждень» на «1+1» Алла Мазур повідомила, що боротиметься з онкологічною хворобою. 

    Про це вона написала у Facebook.

    «Я знаю: про це у нас не люблять говорити публічно. Я теж піймала себе на бажанні закритися в собі і певний час так робила. Але згодом зрозуміла: не можна боятися. Ми мусимо змінити ставлення до онкохвороб у суспільстві. Тому - вирішила розказати вам. У мене виявили злоякісну пухлину. Вони, виявляється, є безсимптомні. І я - починаю боротися», - йдеться в дописі.

    Алла Мазур подякувала лікарям, які вчасно відправили її на біопсію, а також родині, друзям та колегам з ТСН.

    «Сподіваюсь на делікатність колег з інших видань», - додала ведуча.

    Вона висловила сподівання, що її зізнання надихне кожну українську жінку знаходити час та перевірятись на онкохвороби.

    «Це всі подробиці, які вважаю доречним повідомити зараз. Боротьба почалася, і я вже відчула: шлях не буде легким. Але я планую працювати далі, не випадати з життя. І вірю, що наступний пост на цю тему - нехай і через певний час - буде про перемогу. Тоді і розповім все докладніше», - підсумувала пані Алла.

    Нагадаємо, у травні відома телеведуча Яніна Соколова розповіла, що поборола рак. 

    здоров'я телебачення медицина лікарня хвороби рак
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ