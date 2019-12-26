Названо ім’я другого судді Національного відбору на Євробачення-2020



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Тіна Кароль сказала, що рада стати членом журі національного відбору конкурсу Євробачення

Першим членом журі Національного відбору на Євробачення-2020 став Андрій Данилко

Другим членом журі Національного відбору на Євробачення-2020 стала народна артистка України Тіна Кароль. Про це повідомляє UA: Суспільне мовлення.

«Оголосили ім'я другого члена журі, який оцінюватиме конкурсантів Національного відбору на Євробачення-2020. У лютому місце за суддівським столом займе Народна артистка України Тіна Кароль», - йдеться у повідомленні.

Тіна Кароль сказала, що рада стати членом журі національного відбору конкурсу Євробачення.

«Ми обираємо того, хто представлятиме країну, але не треба забувати, що потім артист до неї повертається. Завдання артиста — гідно виступити на конкурсі, а після — стати справжньою зіркою у своїй країні. Євробачення — дуже складний механізм, і я виступаю за те, щоб не ускладнювати життя тим, хто туди їде, завищеними очікуваннями перемоги. У всьому й завжди потрібно прагнути перемогти, але не варто нікого бичувати, якщо результат інший. Однозначно ми співоча нація, уміємо створювати музику світового рівня. Я точно проти того, щоб ставити перед творчими людьми спортивні нормативи й стирати їхню особистість бажанням золотої медалі. У підсумку довгого творчого шляху завжди перемагає музика. Разом ми пишемо історію вже сьогодні», — розповіла Тіна Кароль.

Нагадаємо, музичний продюсер Національного відбору — Руслан Квінта. Креативна продюсерка — Наталя Франчук. Ведучий прямих ефірів — Сергій Притула.

Зазначимо, першим членом журі Національного відбору на Євробачення-2020 став народний артист України і незмінний спаринг-партнер Сергія Притули — Андрій Данилко.

Раніше повідомлялося, що перші квитки на Євробачення-2020 розкупили за 20 хвилин.

Міжнародний музичний конкурс пройде у Роттердамі, Нідерланди. Дати проведення конкурсу в Нідерландах – 12 травня (перший півфінал), 14 травня (другий півфінал) та 16 травня (фінал). Національний відбір Євробачення в Україні відбудеться 8, 15 та 22 лютого 2020 року.