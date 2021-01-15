Netflix випустив перший фільм з українським дубляжем

На Netflix вийшов перший повнометражний фільм одночасно із українським дубляжем і з субтитрами – «Outside the Wire»

Зйомки стрічки проходили в 2019 році в Будапешті, а події в ній частково відбуваються в Україні

Стримінговий сервіс Netflix випустив перший повнометражний фільм відразу з українським дубляжем і субтитрами. Це американський бойовик Outside the Wire ( «Треба відступати»), події в якому відбуваються частково і в Україні.

Про це йдеться в повідомленні міністра культури України Олександра Ткаченка.

Озвучуванням займалася студія Postmodern Production. У минулому році вона і «Так Треба Продакшн» стали офіційними партнерами стрімінга і тепер озвучують його фільми українською мовою.

Міністр переконаний, що Netflix буде розвиватися в Україні і надалі.

«Упевнений, динаміка йде до збільшення співпраці з нами, тому чекаємо поповнення бібліотеки Netflix українською. І нові зйомки в Україні. Особливо стрічок про Україну в Україні. А зараз дивімося новинку», – написав Ткаченко.

«Треба відступати» – американський науково-фантастичний фільм 2021 року режисера Мікаеля Гофстрема.

Премʼєра відбулася 15 січня. Фільм розповідає про недалеке майбутнє. Головний герой, якого грає актор Ентоні Макі, є офіцером-андроїдом, який намагається зупинити глобальну світову катастрофу.

Головні ролі у фільмі виконали Ентоні Макі, Дамсон Ідріс, Емілі Бічем та Пілу Асбек. Зйомки стрічки проходили в 2019 році в Будапешті, а події в ній частково відбуваються в Україні.

Нагадаємо, що Netflix планує ввести фоновий режим для користувачів смартфонів.

Як повідомляв «Главком», Netflix працює над створенням українського інтерфейсу.

Крім того, Netflix пропонує перегляд фільмів, серіалів і шоу – як власного виробництва, так і тих, на які він отримав ліцензію. Деякі з них високо оцінювалися критиками й глядачами. На цьогорічній телепремії «Еммі» Netflix отримав рекордні 160 номінацій.

Також, Netflix зніме Україні комедійний бойовик з Ван Дамом у головній ролі.