Київ пом’якшив карантин: кому і як дозволено працювати



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У Києві дозволили роботу ресторанів Фото ілюстративне

Кличко попередив, що Київ може повернутися до жорсткого карантину

У Києві пом’якшили карантинні обмеження і дозволили працювати ресторанам, кафе, басейнам, театрам і кінотеатрам. У разі погіршення епідеміологічної ситуації Київ ще повернеться до обмежень. Про це столичний голова Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції.

Він зазначив, що уряд дозволив і міська влада згідно з цим видала розпорядження про відновлення роботи в столиці:

ресторанів (без дитячих кімнат),

кафе,

басейнів – для індивідуальних тренувань,

проведення культурних та мистецьких заходів кількістю до 10 осіб,

можуть працювати і театри та кінотеатри – з обмеженою кількістю відвідувачів і дотриманням дистанції між ними.

За словами мера, комісія з надзвичайних ситуацій прописала регламенти та умови, за яких можуть працювати ці заклади. Разом з тим, місто контролюватиме дотримання правил роботи всіма закладами.

«Підкреслю: в разі погіршення епідеміологічної ситуації Київ повернеться до обмежень. Сьогодні кожен повинен розуміти, що треба берегтися, дотримуватися елементарних правил: маска в транспорті та в публічних місцях, дезінфектори, соціальна дистанція», - підкреслив Кличко.

Як повідомлялося, станом на ранок 24 червня, у Києві підтверджено 4528 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 99 осіб.

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Нагадаємо, столична влада посилила контроль за дотриманням карантинних вимог і правил безпеки у Києві.

В усіх районах столиці вже працюють мобільні групи контролю за дотриманням карантинних вимог. Ці групи складаються з представників районних держадміністрацій, Держпродспоживслужби, Департаменту благоустрою, Національної поліції та муніципальної охорони. Мобільні групи щодня перевіряють дотримання протиепідемічних вимог у діяльності закладів торгівлі, громадського харчування, побутових послуг та інших. І, в разі недотримання працівниками чи відвідувачами встановлених правил, складають протокол про адміністративне порушення.

У Києві мобільні групи контролю за дотриманням карантинних вимог провели перевірки у 27 розважальних закладах в нічний час і притягнули до адміністративної відповідальності 17 порушників.

Поліцейські, які заступають на чергування на станціях столичного метро, у межах компетенції здійснюють контроль за дотриманням пасажирами карантинних обмежень.