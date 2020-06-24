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    Київ пом’якшив карантин: кому і як дозволено працювати

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    У Києві дозволили роботу ресторанів&nbsp; - Київ пом’якшив карантин: кому і як дозволено працювати
    У Києві дозволили роботу ресторанів 
    Фото ілюстративне

    Кличко попередив, що Київ може повернутися до жорсткого карантину

    У Києві пом’якшили карантинні обмеження і дозволили працювати ресторанам, кафе, басейнам, театрам і кінотеатрам. У разі погіршення епідеміологічної ситуації Київ ще повернеться до обмежень. Про це столичний голова Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції.

    Він зазначив, що уряд дозволив і міська влада згідно з цим видала розпорядження про відновлення роботи в столиці:

    • ресторанів (без дитячих кімнат),
    • кафе,
    • басейнів – для індивідуальних тренувань,
    • проведення культурних та мистецьких заходів кількістю до 10 осіб,
    • можуть працювати і театри та кінотеатри – з обмеженою кількістю відвідувачів і дотриманням дистанції між ними.

    За словами мера, комісія з надзвичайних ситуацій прописала регламенти та умови, за яких можуть працювати ці заклади. Разом з тим, місто контролюватиме дотримання правил роботи всіма закладами.

    «Підкреслю: в разі погіршення епідеміологічної ситуації Київ повернеться до обмежень. Сьогодні кожен повинен розуміти, що треба берегтися, дотримуватися елементарних правил: маска в транспорті та в публічних місцях, дезінфектори, соціальна дистанція», - підкреслив Кличко.

    Як повідомлялося, станом на ранок 24 червня, у Києві підтверджено 4528 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 99 осіб.

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    Нагадаємо, столична влада посилила контроль за дотриманням карантинних вимог і правил безпеки у Києві.

    В усіх районах столиці вже працюють мобільні групи контролю за дотриманням карантинних вимог. Ці групи складаються з представників районних держадміністрацій, Держпродспоживслужби, Департаменту благоустрою, Національної поліції та муніципальної охорони. Мобільні групи щодня перевіряють дотримання протиепідемічних вимог у діяльності закладів торгівлі, громадського харчування, побутових послуг та інших. І, в разі недотримання працівниками чи відвідувачами встановлених правил, складають протокол про адміністративне порушення.

    У Києві мобільні групи контролю за дотриманням карантинних вимог провели перевірки у 27 розважальних закладах в нічний час і притягнули до адміністративної відповідальності 17 порушників.

    Поліцейські, які заступають на чергування на станціях столичного метро, у межах компетенції здійснюють контроль за дотриманням пасажирами карантинних обмежень.

    Віталій Кличко Київ кіно культура театр ресторан карантин кияни харчування коронавірус
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