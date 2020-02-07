Оголошено лонг-лист претендентів на кінопремію «Золота Дзиґа»
Номінантів оголосять у березні, а церемонія вручення «Золотої Дзиґи» відбудеться 28 квітня
За премію цьогоріч змагатимуться 85 кіноробіт. Серед них 16 повнометражних ігрових, 29 короткометражних ігрових, 20 документальних, 19 короткометражних анімаційних і один повнометражний анімаційний фільм.
Цього року «Золоту Дзиґу» вручатимуть у 22 номінаціях.
Серед повнометражних ігрових фільмів змагатимуться:
«Мої думки тихі»
«Вулкан»
«Готель Едельвейс»
«Гуцулка Ксеня»
«Додому»
«Історія Лізи»
«Кошмарний директор, або Школа №5»
«Крути 1918»
«Сквот32»
«Тільки диво»
«Фокстер і Макс»
«Захар Беркут»
«Халепа на 5baksiv»
«Чорний ворон»
«Іловайськ 2014. Батальйон Донбас»
Короткометражний ігровий фільм:
- «Int. Kitchen. Night»«Maternité»
- «Solitude»
- «Адамівна»
- «Анна»
- «Вікно»
- «Влипла»
- «Домовина»
- «Дорослий»
- «Звірі»
- «Знебарвлена»
- «Іммунотифікація»
- «Людина з фотоапаратом»
- «Мала»
- «Марґо»
- «Між рядками»
- «Молодий, але це минеться»
- «Момент»
- «Нічний Швидкий»
- «Нормальна»
- «Операція Д.У.П.А.»
- «Психро»
- «Різдвяні історії»
- «Син»
- «Синтетична Любов»
- «Сонечко»
- «Суд Лінча»
- «У нашій синагозі»
- «Урок»
Документальний повнометражний фільм:
- «365 днів, також відомі як рік»
- «Божественні»
- «Брати по зброї»
- «Будинок»
- «Де ти, Адаме?»
- «З України до Голлівуду»
- «Заповідник “Асканія”»
- «Історія Зимового саду»
- «Людина з табуретом»
- «Малевич»
- «Панорама»
- «Погляд з інвалідного візка»
- «Портрет на тлі гір»
- «Розділові Наживо»
- «Рубіж. Грубешівська операція»
- «Рушковці. Шлях Майстра»
- «Соловей співає»
- «Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго»
- «Verdict 19»
Короткометражний анімаційний фільм:
- «Велике світле майбутнє»
- «Гойдалка»
- «Їжачок в Африці»
- «Козак Варвара та Дніпро»
- «Кохання»
- «Легенда про дракона»
- «Лісова Пісня»
- «Місто Лева»
- «Петрівка-реквієм»
- «Поки не стане чорним»
- «Потьмара Анни»
- «Пуповина»
- «Рушник»
- «Сама собі тут»
- «Соловей»
- «Торкнутися неба»
- «Хосе»
- «Цар Плаксій та Лоскотон»
- «Цирк на дроті»
Повнометражний анімаційний фільм:
- «Клара та чарівний дракон»
Члени Кіноакадемії вже розпочали голосування за номінантів. Їх оголосять у березні.
Церемонія вручення кінопремії «Золота Дзиґа» відбудеться 28 квітня у конгресно-виставковому центрі «Парковий».