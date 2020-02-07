  1. Головна
  2. Країна
  3. Культура
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Культура

    Оголошено лонг-лист претендентів на кінопремію «Золота Дзиґа»

    • Розсилка
    <span>Цього року &laquo;Золоту Дзиґу&raquo; вручатимуть у 22 номінаціях</span> - Оголошено лонг-лист претендентів на кінопремію «Золота Дзиґа»
    Цього року «Золоту Дзиґу» вручатимуть у 22 номінаціях

    Номінантів оголосять у березні, а церемонія вручення «Золотої Дзиґи» відбудеться 28 квітня

    Українська кіноакадемія опублікувала лонг-ліст претендентів на четверту національну кінопремію «Золота дзиґа 2020».

    За премію цьогоріч змагатимуться 85 кіноробіт. Серед них 16 повнометражних ігрових, 29 короткометражних ігрових, 20 документальних, 19 короткометражних анімаційних і один повнометражний анімаційний фільм.

    Цього року «Золоту Дзиґу» вручатимуть у 22 номінаціях. 

    Серед повнометражних ігрових фільмів змагатимуться:

    «Мої думки тихі»

    «Вулкан»

    «Готель Едельвейс»

    «Гуцулка Ксеня»

    «Додому»

    «Історія Лізи»

    «Кошмарний директор, або Школа №5»

    «Крути 1918»

    «Сквот32»

    «Тільки диво»

    «Фокстер і Макс»

    «Захар Беркут»

    «Халепа на 5baksiv»

    «Чорний ворон»

    «Іловайськ 2014. Батальйон Донбас»

    Короткометражний ігровий фільм:

    • «Int. Kitchen. Night»«Maternité»
    • «Solitude»
    • «Адамівна»
    • «Анна»
    • «Вікно»
    • «Влипла»
    • «Домовина»
    • «Дорослий»
    • «Звірі»
    • «Знебарвлена»
    • «Іммунотифікація»
    • «Людина з фотоапаратом»
    • «Мала»
    • «Марґо»
    • «Між рядками»
    • «Молодий, але це минеться»
    • «Момент»
    • «Нічний Швидкий»
    • «Нормальна»
    • «Операція Д.У.П.А.»
    • «Психро»
    • «Різдвяні історії»
    • «Син»
    • «Синтетична Любов»
    • «Сонечко»
    • «Суд Лінча»
    • «У нашій синагозі»
    • «Урок»

    Документальний повнометражний фільм:

    • «365 днів, також відомі як рік»
    • «Божественні»
    • «Брати по зброї»
    • «Будинок»
    • «Де ти, Адаме?»
    • «З України до Голлівуду»
    • «Заповідник “Асканія”»
    • «Історія Зимового саду»
    • «Людина з табуретом»
    • «Малевич»
    • «Панорама»
    • «Погляд з інвалідного візка»
    • «Портрет на тлі гір»
    • «Розділові Наживо»
    • «Рубіж. Грубешівська операція»
    • «Рушковці. Шлях Майстра»
    • «Соловей співає»
    • «Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго»
    • «Verdict 19»

    Короткометражний анімаційний фільм:

    • «Велике світле майбутнє»
    • «Гойдалка»
    • «Їжачок в Африці»
    • «Козак Варвара та Дніпро»
    • «Кохання»
    • «Легенда про дракона»
    • «Лісова Пісня»
    • «Місто Лева»
    • «Петрівка-реквієм»
    • «Поки не стане чорним»
    • «Потьмара Анни»
    • «Пуповина»
    • «Рушник»
    • «Сама собі тут»
    • «Соловей»
    • «Торкнутися неба»
    • «Хосе»
    • «Цар Плаксій та Лоскотон»
    • «Цирк на дроті»

    Повнометражний анімаційний фільм:

    • «Клара та чарівний дракон»

    Члени Кіноакадемії вже розпочали голосування за номінантів. Їх оголосять у березні.

    Церемонія вручення кінопремії «Золота Дзиґа» відбудеться 28 квітня у конгресно-виставковому центрі «Парковий».

    кіно конкурс мистецтво премія фільм
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ