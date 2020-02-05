Серіали українською мовою допомагають нашій країні вирватися з російської орбіти

«Московити вбивали українців мільйонами саме для того, щоб українські бровки говорили язиком і казали, що то їхнє рідне»

На ICTV почався серіал «Дільничний з ДВРЗ». Українською мовою. ДВРЗ - це такий райончик у Києві. За совка район був новий промисловий, тепер вважається застійним...

Перед фільмом беруть інтерв'ю в головного героя, В'ячеслава Довженка. І той каже: «Якщо ми хочемо вирватися з російської орбіти і створити українське кіно, то повинні створити свій український образ поліцейських, свій образ українського дільничного»

Що вони й спробували зробити.

Боже, слова актора, як мед для вух!

Потім беруть інтерв'ю в режисера, Романа Бровка. Бровко говорить язиком. Бровко! Ви лише вслухайтеся в це прізвище. Бровко. І раптом говорить язиком. Хоча, чому раптом.

Московити вбивали українців мільйонами саме для того, щоб українські бровки говорили язиком і казали, що то їхнє рідне. Шкода Бровка.

А от головний герой порадував. Дивимося ))

Джерело: блог Лариси Ніцой

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