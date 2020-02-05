  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Лариса Ніцой
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Серіали українською мовою допомагають нашій країні вирватися з російської орбіти

    • Лариса Ніцой

      Письменниця

    • Розсилка
    Серіали українською мовою допомагають нашій країні вирватися з російської орбіти

    «Московити вбивали українців мільйонами саме для того, щоб українські бровки говорили язиком і казали, що то їхнє рідне»

    На ICTV почався серіал «Дільничний з ДВРЗ». Українською мовою. ДВРЗ - це такий райончик у Києві. За совка район був новий промисловий, тепер вважається застійним...

    Перед фільмом беруть інтерв'ю в головного героя, В'ячеслава Довженка. І той каже: «Якщо ми хочемо вирватися з російської орбіти і створити українське кіно, то повинні створити свій український образ поліцейських, свій образ українського дільничного»

    Що вони й спробували зробити.

    Боже, слова актора, як мед для вух!

    Потім беруть інтерв'ю в режисера, Романа Бровка. Бровко говорить язиком. Бровко! Ви лише вслухайтеся в це прізвище. Бровко. І раптом говорить язиком. Хоча, чому раптом.

    Московити вбивали українців мільйонами саме для того, щоб українські бровки говорили язиком і казали, що то їхнє рідне. Шкода Бровка.

    А от головний герой порадував. Дивимося ))

    Джерело: блог Лариси Ніцой

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    кіно українська мова серіал
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Сергій Борщевський
    Сергій Борщевський

    Письменник, дипломат, експерт Центру дослідження Росії

    Борислав Береза
    Борислав Береза

    Народний депутат України 8 скликання Верховної Ради

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Сергій Фурса
    Сергій Фурса

    Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

    Ілія Куса
    Ілія Куса

    Студент магістратури Інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ