Українська мова лише для комедій? Героїня «мовного скандалу» на «1+1» прояснила свою позицію



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Олена Єремєєва стверджує, що під час інтерв'ю у жодному разі не йшлося про будь-яке упередження з їхнього боку стосовно української мови, а лише при виробничі нюанси

У різних жанрів є своя специфіка, зокрема виробництво драм і мелодрам дійсно відрізняється від комедій і потребує іншого підходу, - Єремєєва

Головна продюсерка серіалів та фільмів телеканалу «1+1» Олена Єремєєва прокоментувала свої скандальні вислови про українську мову, що були оприлюднені у статті Телекритики «Сміх і сльози: плани 1+1 з виробництва контенту на 2020 рік».

За словами Єремєєвої, «під час довгої професійної розмови у жодному разі не йшлося про будь-яке упередження з нашого боку стосовно української мови, а лише при виробничі нюанси». «Йшлося насамперед про те, що у різних жанрів є своя специфіка, зокрема виробництво драм і мелодрам дійсно відрізняється від комедій, і потребує іншого підходу», - зазначила продюсерка.

Єремєєва наголосила, що «говорячи про те, що іноді зустрічаються актори, які через специфіку виробництва серіалів не завжди успішно грають в кадрі, спиралась на коментарі режисерів, сценаристів, літредакторів та звукооператорів, які отримуємо під час процесу проведення кастингу, знімального або монтажно-тонувального періодів».

«Враховуючи такі технічні, фонетичні та інші моменти, перехід на україномовний продукт відбувається повільніше, аніж нам би хотілося. Українське серіальне виробництво зараз у процесі свого розвитку, і ми сподіваємося, що об’єднавши зусилля – і продюсери, і сценаристи, і актори – ми будемо швидше рухатися до того, щоби робота над створенням україномовного контенту відбувалася більш ефективно», - написала Єремєєва «Главкому».

Як повідомляв «Главком» 6 лютого, відомі українські актори Римма Зюбіна, Соломія Вітвіцька та Роман Ясинський обурилися мовною політикою телеканалу «1+1». Зокрема, 4 лютого «1+1» представив новий сезон 2020 року, у якому всі сім нових серіалів вийдуть на екрани російською мовою.

Продюсерка серіалів Олена Єремєєва заявила, що для неї непросто «знайти тональність української мови, щоб глядач її сприймав». За її спостереженнями, українська годиться лише для зйомок комедій, та й то тому, що «потрапивши у вир подій, глядачі просто не помічають, якою мовою вони дивляться продукт».

До того ж за словами Єремеєвої, «артистам поки ще важко працювати українською мовою». «Це збільшує виробництво, що потім впливає на бюджет. З комедіями українською простіше», - заявляє продюсерка.

Нагадаємо, 16 липня 2019 року набув чинності закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Документом передбачено, що українська мова є обов’язковою у всіх сферах публічного життя.

Як повідомлялося, відома письменниця Лариса Ніцой написала, що у Кремлі вирішили, раз всюди звучить російська мова – то Україна їхня земля.

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