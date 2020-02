Продажні і безпринципні раби. Відомі актори обурилися мовною політикою каналу «1+1»



Римма Зюбіна звернулась до акторів, режисерів і продюсерів з запитанням: «Невже все одно, аби гроші платили і в телевізорі показували?»

Телеканал «1+1» всі сім нових серіалів нового сезону - 2020 відзняв російською

Відомі українські актори Римма Зюбіна, Соломія Вітвіцька та Роман Ясинський обурилися мовною політикою телеканалу «1+1». Зокрема, 4 лютого «1+1» представив новий сезон 2020 року, у якому всі сім нових серіалів вийдуть на екрани російською мовою.

У статті Телекритики «Сміх і сльози: плани 1+1 з виробництва контенту на 2020 рік» продюсерка серіалів Олена Єремеєва заявила, що для неї непросто «знайти тональність української мови, щоб глядач її сприймав». За її спостереженнями, українська годиться лише для зйомок комедій, та й то тому, що «потрапивши у вир подій, глядачі просто не помічають, якою мовою вони дивляться продукт».

До того ж за словами Єремеєвої, «артистам поки ще важко працювати українською мовою». «Це збільшує виробництво, що потім впливає на бюджет. З комедіями українською простіше», - заявляє серіальна продюсерка.

Генеральный продюсер «1+1», керівник «Телевізійного бізнесу» 1+1 media Максим Кривицький підтримав свою колегу і додав, що «україномовні серіали зараз показуються тільки на території України, без продажу за кордон». Він пояснив, що у них на каналі передбачено «для продажу виробляти серіали російською мовою». «Серіали, що вимагають адаптації на російську, не закладені в бізнес-модель як потенційний продукт для продажу. Ми розуміємо: щоб відповідати квотам - нам потрібні україномовні серіали».

Серіальна продюсерка переконує, що їхній департамент дистрибуції веде перемовини з різними країнами. «Наприклад, Грузію цікавить все що зроблено тут - українською та російською мовами. Але є країни Прибалтики, Казахстан, Білорусь, які купують російськомовний продукт», - запевняє Єремеєва.

Римма Зюбіна назвала представників «1+1» «продажними і безпринципними рабами. «Невже це все норма для свідомої людини - актора, режисера, продюсера? Невже все одно, аби гроші платили і в телевізорі показували?», - запитала актриса на своїй сторінці у Facebook.

Соломія Вітвіцька підтримала колежанку. «Пишуть друзі й НЕдруги, питають, тегають, обурюються, звинувачують», - написала телеведуча у соцмережі.

За словами Вітвіцької, хоч вона і «не знайома зі статистикою поділу глядачів за мовою», проте «не поділяє думки з приводу того, що акторам важко грати українською саме в мелодрамах, а глядачам сприймати українською драматичні фільми!» «Не знаю, коли готувалася ця стаття! Але січень 2020 дав нам можливість побачити прекрасні україномовні не лише комедії, а й драми! Я в захопленні від стрічки Мої думки тихі / My Thoughts Are Silent з Ірма Вітовська-Ванца! А ще дуже добре пам’ятаю захоплення від гри Римма Зюбіна The Nest of the Turtledove / Гніздо горлиці. Це точно не комедії, і точно успішні українські продукти!», - нагадала актриса. Також вона зазначила, якщо «говорити про продаж кінопродукції за кордон, то дубляж ніхто не скасовував!» «В Україні є досвід - як грали в Захар Беркут актори абсолютно різної національності, у Віддана польська акторка виконувала головну роль! А половина голівудських акторів першої величини говорять з акцентом - і це абсолютно НОРМАЛЬНО!

До речі, досі не вщухають захоплення закордонних експертів з приводу гри Axtem Seitablaiev у щемній драмі Додому / EVGE. І ні для кого не таємниця, що українська Ахтему не рідна!», - наголосила Вітвіцька.

Роман Ясиновський, який зіграв одну з головних ролей у легендарному фільмі про захисників Донецького аеропорту на своїй сторінці у Facebook написав коротко:

«Аж страх погано

У тім хорошому селі:

Чорніше чорної землі

Блукають люди. Повсихали

Сади зелені, погнили

Біленькі хати, повалялись,

Стави бур'яном поросли.

Село неначе погоріло,

Неначе люди подуріли,

Німі на панщину ідуть

І діточок своїх ведуть!..»

До відома, наприкінці січня цього року народна депутатка від «Європейської солідарності» Вікторія Сюмар в інтерв'ю «Главкому» розповіла, що наразі Національна рада з питань телебачення та радіомовлення планує істотно збільшити свої ресурси, аби моніторити виконання мовних квот.

Нагадаємо, 16 липня 2019 року набув чинності закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Документом передбачено, що українська мова є обов’язковою у всіх сферах публічного життя.

Як повідомлялося, відома письменниця Лариса Ніцой написала, що у Кремлі вирішили, раз всюди звучить російська мова – то Україна їхня земля.

