Ізраїльских школярів зобов'язали здавати Covid-тести перед виходом із канікул

Тести на коронавірус мають убезпечити дітей під час навчання та попередити хворобу

Кількість випадків важкого перебігу коронавірусу в Ізраїлі продовжує зростати

В Ізраїлі школярі складатимуть тести на коронавірус перед поверненням з канікул до навчальних закладів. Таке рішення прийняли в уряді, повідомляє Times of Israel.

Таке рішення було прийнято, оскільки збільшилася кількість серйозних випадків Covid-19 в цьому місяці.

Після закінчення свята Рош ха-Шана 7,5 тис. ізраїльтян захворіли на коронавірус в суботу, при цьому 59% з числа хворих складають діти шкільного віку. Також за даними Міністерства охорони здоров'я Ізраїлю, станом на ранок неділі, близько 45тис. учнів хворіють на Covid-19, а ще 92 тис. перебувають на карантині після контакту з хворими.

Дана міра буде застосовуватися до всіх учнів від підготовчих дитячих садків до шостого класу. Також перед початком навчального року, 1 вересня, батьків всіх учнів з першого по шостий клас попросили забрати в школах набори для експрес-тестування на антигени й дати їх своїм дітям, але вони не були обов'язковими для прийому в класи.

Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров’я Ізраїля фіксують збільшення числа важкохворих з-поміж нещепленої молоді. Всього в медичних центрах знаходяться 717 тяжкохворих, з яких 175 підключені до апаратів штучної вентиляції легенів.

Як повідомлялося, бустерне щеплення третьої дозою вакцини Pfizer підвищує імунний захист від коронавірусу в 10 разів. Цей факт довело нове дослідження, проведене в Ізраїлі групою вчених НДІ ім. Вейцмана, мінохоронздоров’я, Техніона, Єврейського університету та Інституту Гартнера при лікарні «Шиба». Дослідження показало високу ефективність третього щеплення як для запобігання зараженню, так і в профілактиці важких форм захворювання.

акож стало відомо, що причина важкого перебігу коронавірусної хвороби у деяких пацієнтів – підвищений рівень вироблення аутоантитіл, що діють проти тканин людини.

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