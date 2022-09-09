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Оригінали гравюр художника Ніла Хасевича виявили на Рівненщині

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Оригінали гравюр художника Ніла Хасевича виявили на Рівненщині
У хаті на Рівненщині виявили оригінали Ніла Хасевича
фото: Суспільне Рівне

Гравюри Ніла Хасевича знайшли на горищі хати під Рівним

На Рівненщині виявили оригінали гравюр художника і члена ОУН-УПА Ніла Хасевича. Про це історик і мистецтвознавець Микола Бендюк розповів Суспільному. 

Бендюк знайшов пів сотні дереворитів авторства Ніла Хасевича разом з товаришем, коли вони розгрібали горище у купленому місяць тому будинку в селі Розваж.

У той час, за даними історика, власником цього будинку був боєць Української повстанської армії Степан Домащук. Історик також додав, що після смерті Степана, з 1990 років будинок кілька разів змінював власника.

«Саша заліз наверх і кличе мене: йди, подивися. Я вилажу, дивлюся – там в кутку він з-під полови дістав віхоть соломи, а в ньому була така невелика сумочка, де лежала ціла пачка оригінальних гравюр, які датуються 1949 роком», – розповідає Микола Бендюк.

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Знайдені дереворити нині на реставрації, щоб відновити пошкоджені грибком втрати. Потому Бендюк планує передати їх українським музеям.

«Стовідсотково гарантую, що їх робили з оригінального кліше Хасевича. Настільки тонка робота, що я, поки не потримав ці гравюри, не розумів, наскільки сильним гравером був Ніл Хасевич. Коли розглядаєш, то бачиш найтонші рисочки, які він робив», – запевнив історик і мистецтвознавець.

Поповнити музейні колекції оригіналами Ніла Хасевича планують до 80-річчя Української повстанської армії.

Як раніше повідомлялося, у липні на Тернопільщині пошуковці відкопали бідон з унікальними документами українського підпілля.

Нагадаємо, у Львові попрощалися зі зв’язковою УПА Ольгою Ільків.

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Теги: культура

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