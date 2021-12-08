У Львові прощаються зі зв’язковою УПА Ольгою Ільків (відео)

Зв’язкову УПА поховають на Меморіалі воїнів УПА на Личаківському кладовищі

У Львові сьогодні, 8 грудня, прощаються зі зв’язковою УПА Ольгою Ільків, яка померла 6 грудня на 102 році життя. Про це написав мер Львова Андрій Садовий у Fаcebook.

«Сьогодні Львів прощається з людиною-символом. Життя Ольги Ільків – це настанова для нас. Скромність, але водночас велич. І велика любов до України. Ми запам’ятаємо Вас такою. Світла Пам’ять!», – написав Садовий.

На церемонія прощання з Ольгою Ільків прийшли політики, побратими, рідні, друзі, знайомі та просто небайдужі львів’яни.

Зв’язкову УПА поховають на Меморіалі воїнів УПА на Личаківському кладовищі.

Ольга Ільків народилася 20 червня 1920 року у місті Стрий, 1933-го закінчила народну школу та вступила до Стрийської гімназії. Улітку 1934 року виїхала до мами, яка раніше розлучилася з батьком, у Варшаву. Брала приватні уроки, зокрема у соратників Симона Петлюри, згодом навчалася в Українському інституті для дівчат у Перемишлі (1936—1939), там вступила до «Пласту».

Взимку 1941 року Ольга Ільків вступила в ОУН. Після короткого вишколу була нелегально переправлена через «зелену границю» до Львова, де 24 липня 1941 року скерована у похідну групу на Житомирщину. Однак, після проведених гестапо арештів членів ОУН у Львові, похід скасували. Відтак Ільків працювала у Головній дирекції Львівської залізниці друкаркою. На свої документи діставала квитки для оунівців.

До окупації Львова більшовиками навчалася у Львівському медінституті та відвідувала курси косметики. З 1942 року – провідниця жіночої мережі ОУН Львова. 27 квітня 1943-го взяла шлюб у храмі Преображення Господнього у Львові з Володимиром Ликотою, керівником Стрийського Проводу ОУН (загинув 17 березня 1948 року), 1946 року народила доньку. Маму Ольги на Різдво 1945 року заарештували у Львові. Після звільнення жінку переселили в кімнату без вигод, тому що її помешкання (чотирикімнатну квартиру) віддали заступнику начальника тюрми НКВС № 4 (Бриґідки).

Із 1945 року Ольга Ільків працювала у підпіллі під псевдо «Роксоляна», «Звіробій». Була зв’язковою головнокомандувача УПА Романа Шухевича, 14 років провела у радянських тюрмах.

У 2008 році Ольгу Ільків нагородили Орденом княгині Ольги ІІІ-го ступеня.

У червні цього року зв’язкова УПА Ольга Ільків, яка допомагала Шухевичу, відзначила 101-й День народження.

До слова, дослідники опублікували 3,5 тис. нових документів НКВС про боротьбу з УПА.

Нагадаємо, Центр досліджень визвольного руху почав публікувати у відкритому доступі документи з архіву Внутрішніх військ НКВД, в яких ідеться про боротьбу проти Української повстанської армії.

Ще Рада попросила Зеленського присвоїти звання героя України сотникові УПА.