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Пес Патрон став героєм однойменного пригодницького мультсеріалу (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Пес Патрон став героєм однойменного пригодницького мультсеріалу (відео)
Перший епізод серіалу, який оповідає про пригоди Патрона на службі та про війну в Україні, має назву «Зруйнований міст»
фото скріншот відео

Метою мультфільму є підвищення обізнаності дітей щодо мінної небезпеки

Пес Патрон, собака-винюхувач вибухівки, джек-рассел-тер’єр, талісман Державної служби України з надзвичайних ситуацій  став героєм однойменного анімаційного серіалу. Метою мультфільму є підвищення обізнаності дітей щодо мінної небезпеки. Прем’єра першого епізоду відбулася 7 січня 2023 року.

Перший епізод серіалу, який оповідає про пригоди Патрона на службі та про війну в Україні, має назву «Зруйнований міст». Пес розповідає своєму товаришу, коту Тому, як розміновуватиме його. У наступних епізодах до Патрона долучаться й інші тварини.

Режисерка серіалу – Анастасія Фалілеєва, авторка ідеї та сценаристка – Саша Рубан. В озвучуванні фільму взяли участь співачки Даша Астаф’єва і Надія Дорофеєва, актор Тарас Стадницький, репер Позитив, комік і волонтер Василь Байдак.

Це грантовий проєкт, який виконується за підтримки USAID у партнерстві з UNICEF. Він спрямований на підвищення рівня знань щодо мінної небезпеки серед дітей. Мультфільм виходить також з англійськими субтитрами.

Нагадаємо, 20 липня, найвідоміший чотирилапий сапер України Патрон відзначає свій день народження. 

Теги: діти день народження відео сапер Позитив актор мультфільм тварини волонтер пес Патрон

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