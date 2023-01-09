Пес Патрон став героєм однойменного пригодницького мультсеріалу (відео)

Перший епізод серіалу, який оповідає про пригоди Патрона на службі та про війну в Україні, має назву «Зруйнований міст»

Метою мультфільму є підвищення обізнаності дітей щодо мінної небезпеки

Пес Патрон, собака-винюхувач вибухівки, джек-рассел-тер’єр, талісман Державної служби України з надзвичайних ситуацій став героєм однойменного анімаційного серіалу. Метою мультфільму є підвищення обізнаності дітей щодо мінної небезпеки. Прем’єра першого епізоду відбулася 7 січня 2023 року.

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Перший епізод серіалу, який оповідає про пригоди Патрона на службі та про війну в Україні, має назву «Зруйнований міст». Пес розповідає своєму товаришу, коту Тому, як розміновуватиме його. У наступних епізодах до Патрона долучаться й інші тварини.

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Режисерка серіалу – Анастасія Фалілеєва, авторка ідеї та сценаристка – Саша Рубан. В озвучуванні фільму взяли участь співачки Даша Астаф’єва і Надія Дорофеєва, актор Тарас Стадницький, репер Позитив, комік і волонтер Василь Байдак.

Це грантовий проєкт, який виконується за підтримки USAID у партнерстві з UNICEF. Він спрямований на підвищення рівня знань щодо мінної небезпеки серед дітей. Мультфільм виходить також з англійськими субтитрами.

Нагадаємо, 20 липня, найвідоміший чотирилапий сапер України Патрон відзначає свій день народження.