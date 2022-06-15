Пес Патрон знявся у відео відомого блогера

Рятувальники дуже цінують Патрона за його вміння знаходити міни та снаряди

Чотирилапий сапер сьогодні є найвідомішим собакою з України

Блогер та мандрівник Антон Птушкін, який нещодавно створив україномовну версію свого каналу, виклав відео, де показав роботу пса Патрона.

Патрон, який є на сьогодні найвідомішим українським псом, вдало допомагає рятувальникам проводити розмінування звільнених територій. Адже загарбники лишили після себе багато мін та снарядів.

«Ось, де на допомогу приходять собаки. Собаки-сапери часто залучаються спеціальними силами, щоб виявляти вибухівку. Це, імовірно, найвідоміший собака-сапер в Україні та й у світі. Його звати Патрон. Завдяки своєму потужному носу Патрон знайшов понад 250 мін та снарядів», – розповів Птушкін.

Патрон – пес одного із працівників. Як зізнається сам господар Михайло, собаку купував для свого сина, і вона мала б брати участь у різноманітних виставках. Однак через нестачу часу Михайло почав брати улюбленця із собою на розмінування.

Нагадаємо, Антону Птушкіну заборонили в'їзд до Росії на 50 років.

Заборона, як виявилося, почала діяти з 16 квітня. І, безперечно, пов'язана з позицією блогера. Одразу після вторгнення Росії на територію суверенної України він опублікував кілька відеозвернень для своєї великої аудиторії.

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