Радник Банкової слідом за Мендель констатував: Єрмак – друга людина після Зеленського

Олексій Арестович зізнався «Главкому», що Єрмак – це людина, яка впливає на рішення Зеленського

Арестович зробив важливе уточнення: Єрмак – друга людина в окремих напрямках

Радник голови Офісу президента Андрія Єрмака і радник з інформпитань у Тристоронній контактній групі у Мінську Олексій Арестович в інтерв’ю «Главкому» заявив, що Єрмак – друга людина після президента «в окремих напрямках».

Як відомо, нещодавно колишня прессекретарка президента Зеленського Юлія Мендель написала книгу, в якій є така цитата: «Єрмак – друга особа в державі». Цю тезу українська спільнота піддала нищівній критиці, адже за Конституцією друга особа в державі після президента – це спікер парламенту. Свою точку зору на роль Єрмака у нинішній українській політиці тепер висловив Арестович.

«Єрмак очолює дорадчий орган, бо Офіс президента таким є. Він надає йому аналітичну, інформаційну, адміністративну допомогу для того, щоби президент міг виконувати свої обов’язки. Друга особа в державі – це спікер Верховної Ради. Троє осіб можуть говорити від імені держави: президент, спікер, і глава МЗС. Єрмак – друга людина після президента в окремих напрямках. Він людина, яка впливає на рішення президента, це безумовно», – розповів «Главкому» Арестович.

Він також прокоментував чутки про те, що замість Андрія Єрмака Офіс президента може очолити Арсен Аваков.

«Будь-які відставка чи призначення обростають величезною кількістю чуток. Я підписаний на багато Telegram-каналів, і мені стає смішно, коли я читаю, що про нас пишуть. Це не має нічого спільного з тим, що насправді відбувається», – так відповів радник Єрмака.

Додамо, що деякі політичні джерела розповіли ЗМІ, що Венедіктова і Малюська у вересні залишать посади.

Про кадрові рішення також заявляли голова Верховної Ради Дмитро Разумков та очільник фракції «Слуга народу» Давід Арахамія. Проте обидва відмовилися називати прізвища тих, кого це торкнеться.

Нагадаємо, що 13 липня Арсен Аваков подав заяву про відставку з поста глави МВС. Він очолював Міністерство з початку 2014 року.

При цьому голова фракції «Слуги народу» у парламенті Давід Арахамія припускає, що восени Арсену Авакову можуть запропонувати посаду віцепрем’єр-міністра України.

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