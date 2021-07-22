«Кожен із нас президент». Мендель задекларувала перші гонорари від продажу книги

Колишня прессекретарка Зеленського оприлюднила електронну декларацію перед звільненням

Прессекретарка президента України (2019-2021 роки) Юлія Мендель оприлюднила електронну декларацію перед звільненням. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт НАЗК.

У ній вона вказала 20,1 тис. грн гонорару, отриманого від книжкового клубу «Клуб сімейного дозвілля». У середині липня Клуб видав книгу Мендель «Кожен із нас президент» українською і російською мовами.

Як вдалося дізнатися «Главкому», наклад українського видання становить 752 примірника, російського – 1327 примірників.

Крім цього, в е-декларації за 2021 рік Юлія Мендель вказала столичну квартиру площею 49,9 кв. м, придбану за 2 млн грн у 2018 році і автомобіль Suzuki Vitara, 2020 року випуску вартістю 605,9 тис. грн. Усе це майно вона раніше показувала у минулорічній декларації.

Також за цей рік Мендель встигла заробити 479,4 тис. грн на посаді прессекретаря президента Володимира Зеленського.

Зазначимо, що колишня прессекретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель часто потрапляла у різноманітні скандали. Нещодавно вона поскаржилась, що після роботи у Зеленського змушена лікуватися.

Нагадаємо, 9 липня президент Володимир Зеленський офіційно призначив свого нового прессекретаря. Ним став ведучий телеканалу «Україна 24», журналіст Сергій Никифоров. Він замінив на посаді попередню речницю Юлію Мендель.

Як повідомляв «Главком», у своїй книзі Юлія Мендель називає колишнього премʼєр-міністра Олексія Гончаренка «хлопчиком» і «два метри сексу».

«Так називала тридцатип'ятирічного голову уряду моя подруга. Він запам'ятався працьовитістю, амбітністю, швидкою зміною масок, колосально накопиченою агресією, яку щедро вилив на парламент, а також періодом найбільшої активності в пропонуванні та голосуванні реформ... Але заслуга їхнього ухвалення все-таки належить президенту, а не прем'єру, як міг помилково подумати Захід. Це Зеленський особисто погоджував кожну реформу, вибирав моделі, вносив зміни», – пише вона.

Крім цього, у своїй книзі Мендель описує стосунки колишнього керівника офісу президента Андрія Богдана і теперішнього глави Офісу Андрія Єрмака.

«Якщо двох Андріїв, які керували Офісом президента, побачити разом, то це була вистава не для людей зі слабкими нервами. Зустрівши Єрмака, Богдан перетворювався на хамовитого люмпена, що вигукував несумісні з логікою мовні конструкції. Єрмак відмовчувався, поводячись як родовитий аристократ, тільки іноді реагуючи на шаленість тезка. Так, наприклад, пройшов переліт у США, який тривав понад 10 годин», – наводить цитату Мендель видання ЛІГА.net.

За даними ЗМІ, у неї був особистий конфлікт з Богданом. Водночас Мендель вважає Єрмака другою особою в країні, яку дуже «демонізують».

«Андрію Єрмаку створили занадто серйозний негативний образ […] Як друга особа держави, він перебрав на себе відповідальність за безліч політичних криз […] Складно уявити собі більш віддану поставленим цілям людину з оригінальними підходами», – йдеться у книзі.