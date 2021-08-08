Міністр фінансів відповів «економістці» Мендель: кожен має робити свою роботу

Експресекретарка глави держави оприлюднила свій прогноз про ймовірні проблеми з соцвиплатами наприкінці року

Колишня прессекретарка Володимира Зеленського Юлії Мендель заявила про проблеми через можливий зрив траншу від МВФ. В інтерв'ю «Главкому» дав оцінку таким песимістичним прогнозам.

«Кожен має робити свою роботу. Як міністр фінансів я можу коментувати ліквідність казначейства: що таке індикативний залишок коштів в держказначействі і як цими коштами можна управляти. Кошти МВФ жодним чином не впливають на поточну ліквідність казначейського рахунку», – відповів Марченко.

Також міністр зауважив, що близько року країна обходиться без додаткових траншів від Міжнародного валютного фонду. «Знаходимо інші джерела запозичень для заміщення. Тому немає навіть що коментувати», – додав міністр.

Урядовець пояснив, що за більш ніж пів року проблем з грішми на казначейському рахунку не було.

Нагадаємо, Юлія Мендель написала пост в соцмережі, де висловила думку, що за відсутності траншу можуть бути проблеми з виплатами через Держказначейство наприкінці року.

Нещодавно стало відомо, що Україна отримає $2,7 млрд від МВФ. Ці гроші не пов’язані з програмою співробітництва України з Фондом, отже їхнє отримання є безумовним.

Раніше Зеленський сказав, на що Україна витратить $2,7 млрд від МВФ. Також нещодавно стало відомо, коли місія МВФ повернеться в Україну.

До слова, уряд дав «зелене світло» гральному бізнесу, і у державну казну надійшло понад мільярд гривень за продаж ліцензій.

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