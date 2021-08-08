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    Міністр фінансів відповів «економістці» Мендель: кожен має робити свою роботу

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    Юлія Мендель написала пост про затримки платежів Держказначейства - Міністр фінансів відповів «економістці» Мендель: кожен має робити свою роботу
    Юлія Мендель написала пост про затримки платежів Держказначейства
    Фото: Юлія Мендель/Facebook

    Експресекретарка глави держави оприлюднила свій прогноз про ймовірні проблеми з соцвиплатами наприкінці року

    Колишня прессекретарка Володимира Зеленського Юлії Мендель заявила про проблеми через можливий зрив траншу від МВФ. В інтерв'ю «Главкому» дав оцінку таким песимістичним прогнозам.

    «Кожен має робити свою роботу. Як міністр фінансів я можу коментувати ліквідність казначейства: що таке індикативний залишок коштів в держказначействі і як цими коштами можна управляти. Кошти МВФ жодним чином не впливають на поточну ліквідність казначейського рахунку», відповів Марченко.

    Також міністр зауважив, що близько року країна обходиться без додаткових траншів від Міжнародного валютного фонду. «Знаходимо інші джерела запозичень для заміщення. Тому немає навіть що коментувати», – додав міністр.

    Урядовець пояснив, що за більш ніж пів року проблем з грішми на казначейському рахунку не було.

    Нагадаємо, Юлія Мендель написала пост в соцмережі, де висловила думку, що за відсутності траншу можуть бути проблеми з виплатами через Держказначейство наприкінці року.

    Нещодавно стало відомо, що Україна отримає $2,7 млрд від МВФ. Ці гроші не пов’язані з програмою співробітництва України з Фондом, отже їхнє отримання є безумовним.

    Раніше Зеленський сказав, на що Україна витратить $2,7 млрд від МВФ. Також нещодавно стало відомо, коли місія МВФ повернеться в Україну.

    До слова, уряд дав «зелене світло» гральному бізнесу, і у державну казну надійшло понад мільярд гривень за продаж ліцензій.

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    Теги: МВФ міністр Юлія Мендель Сергій Марченко
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    Міністр фінансів відповів «економістці» Мендель: кожен має робити свою роботу