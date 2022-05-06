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    Помер український письменник-фантаст Сергій Дяченко

    Сергій Дяченко писав переважно у жанрі наукової фантастики, фентезі та казок - Помер український письменник-фантаст Сергій Дяченко
    Сергій Дяченко писав переважно у жанрі наукової фантастики, фентезі та казок
    фото з Facebook Марини Дяченко

    У віці 77 років помер письменник-фантаст Сергій Дяченко

    У четвер, 5 травня, у США помер український письменник та сценарист Сергій Дяченко. Про це повідомила у Facebook його вдова Марина Дяченко.

    «Сергій Дяченко. 14 квітня 1945 – 5 травня 2022», – написала вона поряд з фото чоловіка.

    Дяченки народилися та жили в Києві, з 2009 до 2013 року – у Москві, потім переїхали до Лос-Анджелеса. У 2005 році на європейському конвенті фантастів Eurocon їх назвали «найкращими письменниками-фантастами Європи». Писали переважно у жанрі наукової фантастики, фентезі та казок.

    Після російського вторгнення в Україну 2014 року у РФ вийшло чотири фільми/серіали, зняті за сценарієм подружжя Дяченків.

    Нагадаємо, 4 травня від обстрілів окупантів загинув журналіст, військовий кореспондент Олександр Махов. Після початку повномасштабної агресії Росії журналіст пішов на фронт.

    Також повідомлялося, що 1 квітня в районі села Гута поліція знайшла тіло фотокореспондента Макса Левіна. Ймовірно, фотографа окупанти вбили двома пострілами зі стрілецької зброї.

    Теги: окупанти США війна Україна письменник окупація #stoprussia
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    Помер український письменник-фантаст Сергій Дяченко