Помер український письменник-фантаст Сергій Дяченко

«Сергій Дяченко. 14 квітня 1945 – 5 травня 2022», – написала вона поряд з фото чоловіка.

Дяченки народилися та жили в Києві, з 2009 до 2013 року – у Москві, потім переїхали до Лос-Анджелеса. У 2005 році на європейському конвенті фантастів Eurocon їх назвали «найкращими письменниками-фантастами Європи». Писали переважно у жанрі наукової фантастики, фентезі та казок.

Після російського вторгнення в Україну 2014 року у РФ вийшло чотири фільми/серіали, зняті за сценарієм подружжя Дяченків.

Нагадаємо, 4 травня від обстрілів окупантів загинув журналіст, військовий кореспондент Олександр Махов. Після початку повномасштабної агресії Росії журналіст пішов на фронт.

Також повідомлялося, що 1 квітня в районі села Гута поліція знайшла тіло фотокореспондента Макса Левіна. Ймовірно, фотографа окупанти вбили двома пострілами зі стрілецької зброї.