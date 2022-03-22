«Путін знищує не лише Україну, він знищує і Росію» – письменник Курков
Курков вважає, що Путін знищує російську мову
«Мені вже багато разів було соромно за своє російське походження»
Російська агресія на покоління вперед відверне Україну від російської культури та російської мови, а до росіян ставитимуться, як до німців після Другої світової війни, вважає один із головних письменників сучасної України, російськомовний автор Андрій Курков. Про це пише Російська служба ВВС.
Курков – президент українського ПЕН-центру та автор двох десятків книг, включаючи бестселер «Пікнік на льоду», написав статтю до американського журналу New Yorker.
«Мені сумно думати про те, що після війни, коли дітям пропонуватимуть вивчати в школі російську мову, вони навідріз відмовлятимуться і говоритимуть: «Росіяни вбили мого діда!» або «Росіяни вбили мою маленьку сестричку!». Це, напевно, буде. І це буде в країні, в якій третина населення у себе вдома здебільшого розмовляє російською, де мешкає кілька мільйонів етнічних росіян, таких як я», – пише Курков.
Журнал опублікував статтю Куркова відразу трьома мовами: в оригіналі російською та в перекладі англійською та українською.
«Путін знищує не лише Україну, він знищує і Росію, і він знищує російську мову»
«Я вже бачу найближче майбутнє російської мови в Україні. Так само як зараз деякі громадяни Росії рвуть свої російські паспорти і відмовляються вважати себе росіянами, так багато українців відмовляються від усього російського, від мови, від культури, від самих думок про Росію», – пише Курков.
«Мені вже багато разів було соромно за своє російське походження, за те, що моя рідна мова російська. Я вигадував різні формули, намагаючись пояснити, що мова не винна, що Путін не має права власності на російську мову, що багато захисників України – російськомовні, що безліч жертв серед мирного населення на Півдні та Сході України – теж російськомовні та етнічні російські. Але тепер просто хочеться мовчати».