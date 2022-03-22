«Путін знищує не лише Україну, він знищує і Росію» – письменник Курков

«Мені вже багато разів було соромно за своє російське походження»

Російська агресія на покоління вперед відверне Україну від російської культури та російської мови, а до росіян ставитимуться, як до німців після Другої світової війни, вважає один із головних письменників сучасної України, російськомовний автор Андрій Курков. Про це пише Російська служба ВВС.

Курков – президент українського ПЕН-центру та автор двох десятків книг, включаючи бестселер «Пікнік на льоду», написав статтю до американського журналу New Yorker.

«Мені сумно думати про те, що після війни, коли дітям пропонуватимуть вивчати в школі російську мову, вони навідріз відмовлятимуться і говоритимуть: «Росіяни вбили мого діда!» або «Росіяни вбили мою маленьку сестричку!». Це, напевно, буде. І це буде в країні, в якій третина населення у себе вдома здебільшого розмовляє російською, де мешкає кілька мільйонів етнічних росіян, таких як я», – пише Курков.

Журнал опублікував статтю Куркова відразу трьома мовами: в оригіналі російською та в перекладі англійською та українською.

«Путін знищує не лише Україну, він знищує і Росію, і він знищує російську мову»

«Я вже бачу найближче майбутнє російської мови в Україні. Так само як зараз деякі громадяни Росії рвуть свої російські паспорти і відмовляються вважати себе росіянами, так багато українців відмовляються від усього російського, від мови, від культури, від самих думок про Росію», – пише Курков.

«Мені вже багато разів було соромно за своє російське походження, за те, що моя рідна мова російська. Я вигадував різні формули, намагаючись пояснити, що мова не винна, що Путін не має права власності на російську мову, що багато захисників України – російськомовні, що безліч жертв серед мирного населення на Півдні та Сході України – теж російськомовні та етнічні російські. Але тепер просто хочеться мовчати».

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