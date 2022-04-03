У боях на Луганщині загинув письменник Юрій Руф

У Руфа залишилося дві доньки та дружина

Львів'янин із 24 лютого захищав рідну землю і віддав за неї життя

2 квітня на Луганщині у бою загинув Юрій Руф – поет, власник бренду концептуального одягу «Гвер», громадський діяч, незмінний ведучий фестивалю Холодний Яр. Про це пише «24 канал».

24 лютого Юрій одразу вступив до лав 24 окремої механізованої бригади ЗСУ.

«24 бригада чекає нового солдата. Буду радий бачити вас пліч-о-пліч крошачи кацапську мразь», – сказав тоді Руф у відеозверненні.

А вже 3 березня відбувся його перший у житті бій. Він також писав, що його бригада стоїть у Попасній на Луганщині, де «кришить сєпарську і руску мерзоту». На жаль, там і обірвалося життя чоловіка. Ймовірно, це сталося під час ворожих обстрілів, про які в цей день повідомляла ДСНС.

Без батька та чоловіка залишилися дві його донечки та дружина.

Нагадаємо, окупанти вбили старосту села Мотижин на Київщині та її чоловіка.

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