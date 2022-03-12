Відомий письменник Паоло Коельо став на бік Росії

Письменник відомий своєю любов'ю до Росії та її культури

Коельо назвав війну в Україні «зручним виправданням русофобії» і «кризою»

Відомий бразильський письменник Пауло Коельо висловлювався на підтримку росіян. Війну Росії проти України він назвав «кризою», яка спричинила русофобію. Відповідний пост він розмістив у Twitter.

«Українська криза – зручний привід для русофобії», – написав він.

Потім письменник все ж дописав, цо «що це війна, але не звинувачуйте простих людей».

Нагадаємо, Український суд дозволив затримати російського виконавця Миколу Баскова для обрання запобіжного заходу в якості підозрюваного. Прокуратура почала процедуру оголошення його в міжнародний розшук.

Український суд дозволив затримати Михалкова, його оголосять у міжнародний розшук.

Понад 100 муніципальних депутатів із різних міст Росії, а також журналісти та діячі культури виступили проти нападу РФ на Україну, пише «Новая газета». Депутати беззастережно засудили напад російської армії на Україну: «Це злодіяння, якому немає і не може бути виправдання».

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