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    Відомий письменник Паоло Коельо став на бік Росії

    Письменник відомий своєю любов'ю до Росії та її культури - Відомий письменник Паоло Коельо став на бік Росії
    Письменник відомий своєю любов'ю до Росії та її культури
    фото з відкритих джерел

    Коельо назвав війну в Україні «зручним виправданням русофобії» і «кризою»

    Відомий бразильський письменник Пауло Коельо висловлювався на підтримку росіян. Війну Росії проти України він назвав «кризою», яка спричинила русофобію. Відповідний пост він розмістив у Twitter.

    «Українська криза – зручний привід для русофобії», – написав він.

    Потім письменник все ж дописав, цо «що це війна, але не звинувачуйте простих людей».

    Нагадаємо, Український суд дозволив затримати російського виконавця Миколу Баскова для обрання запобіжного заходу в якості підозрюваного. Прокуратура почала процедуру оголошення його в міжнародний розшук.

    Український суд дозволив затримати Михалкова, його оголосять у міжнародний розшук.

    Понад 100 муніципальних депутатів із різних міст Росії, а також журналісти та діячі культури виступили проти нападу РФ на Україну, пише «Новая газета». Депутати беззастережно засудили напад російської армії на Україну: «Це злодіяння, якому немає і не може бути виправдання».

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    Теги: Росія війна агресія Україна Twitter письменник
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    Відомий письменник Паоло Коельо став на бік Росії