Помер творець легендарного фестивалю «Червона рута»

68-річний Тарас Мельник відійшов у засвіти

В Ужгороді помер український музикознавець Тарас Мельник. Він був засновником та директором молодіжного фестивалю «Червона Рута». Трагічну звістку про смерть Тараса Мельника повідомила у Facebook його племінниця Наталія Антонова. 17 січня йому виповнилося 68 років.

Згодом про смерть батька написала у соцмережі його 37-річна дочка Соломія. Вона повідомила, що батько пішов із життя 22 січня, у День Соборності України.

«Covid-19 прийшов по нього, взяв за руку і повів за собою у засвіти», – написала жінка.

«Тато був вірним сином України і все своє свідоме життя він прожив задля неї. Таких людей дуже мало. І це велика втрата для цієї землі», – наголосила Соломія Мельник.

Мельник не зміг оговтатися після перенесеної операції внаслідок ускладнень коронавірусу. Він понад місяць лікувався в Ужгороді. Перебіг був складним.

У Тараса Мельника залишилися дружина Ольга та дочка Соломія, яка є учасницею відомого українського гурту Dakh Daughters. Дочка Ярослава загинула у 2005 році.

У 1989 році Мельник разом з Кирилом Стеценком та іншими товаришами організував перший фестиваль україномовної музики «Червона Рута» у Чернівцях.

Є кавалером ордена «За заслуги» III ступеня. Його відзначили за вагомий внесок у розвиток українського музичного мистецтва й високий професіоналізм.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що відомий український музикознавець, беззмінний директор фестивалю «Червона Рута» Тарас Мельник бореться за життя в ковідному відділенні лікарні Ужгорода.



