У Києві відбулася хода пам’яті на честь перших загиблих Героїв Небесної Сотні

Учасники ходи запалили лампадки та поклали квіти до меморіальних дошок майданівців

У центрі Києва відбулася хода пам’яті на честь перших загиблих Героїв Небесної Сотні. Про це повідомляє «Укрінформ».

Рух відбувся маршрутом: Лядські ворота – вулиця Хрещатик – Європейська площа – вулиця Михайла Грушевського до стадіону «Динамо» – Меморіал пам'яті загиблим киянам-учасникам АТО/ООС – Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого.

Учасники ходи запалили лампадки та поклали квіти до меморіальних дошок майданівців Сергія Нігояна, Михайла Жизневського, Романа Сеника, Юрія Вербицького, Олександра Бадери, Богдана Калиняка.

Біля пам'ятного знака Сергієві Нігояну відбулося богослужіння за першими полеглими Героями Небесної Сотні.

Директор Музею Майдану Ігор Пошивайло нагадав про трагічні події восьмирічної давності й перші жертви Майдану – саме в цих місцях, де відбувається хода пам’яті.

«Цього дня вранці сталося загострення. Беркут намагався зачистити барикаду й зупинити спротив українців, аби влада скасувала диктаторські закони і почула народ. Перші загиблі були на вулиці Грушевського, там є пам’ятні знаки. Хода відбувається саме цими місцями», – сказав Пошивайло.

35-річний учасник Революції Гідності Артем Пасічник був на Майдані з перших його днів і був поранений. Він завжди приходить цього дня вшанувати своїх полеглих побратимів і зазначив, що й досі чимало справ Майдану не розкрито і не виконано вимог.

«Багато справ Майдану ще не розкрито, і багато вимог, які висувалися на Майдані, не реалізовані. Але учасники Майдану і представники громадянського суспільства докладуть максимум зусиль, аби вимоги Майдану були втілено в життя, й Україна залишалася суверенною, демократичною, незалежною європейською державою», – сказав Пасічник.

Як повідомлялося, зранку 22 січня 2014 року зазнав смертельного поранення у голову 21-річний вірменин Сергій Нігоян із Дніпропетровщини. Згодом смертельне вогнепальне поранення в серце дістав 25-річний білорус Михайло Жизневський. Обидва були активістами Майдану і брали участь у протестах фактично від самого їхнього початку.

Поранений цього дня 45-річний львів’янин Роман Сеник помер за кілька днів у лікарні. Також 22 січня у лісі під Києвом виявили тіло львів’янина Юрія Вербицького зі слідами тортур – активіста Майдану викрали напередодні невідомі просто з лікарні.

Через кілька днів від численних травм, яких зазнав 22 січня, помер ще один учасник Майдану – киянин Олександр Бадера. Від пневмонії, після того як мітингувальників поливали крижаною водою, за кілька днів помер івано-франківець Богдан Калиняк.

Відтак, пам'ятна хода – це щорічна практика, започаткована побратимами. Хода відбувається в центрі Києва в день, коли загинули або зазнали смертельних травм перші шестеро учасників Майдану.

Акцію у 2015 році започаткувала «Третя сотня Самооборони Майдану», до якої належав Сергій Нігоян – перша жертва Революції Гідності. Блокпост 3-ої барикади, на якому чергував Нігоян, було розміщено біля Лядських воріт, які тепер є місцем початку акції.

Організатори ходи стали ГО «3 Сотня Самооборони Майдану», ГО «Родини «Небесної Сотні»», Національний музей Революції Гідності.

Нагадаємо, у День Соборності України, 22 січня, президент Володимир Зеленський поклав квіти до пам’ятника видатному державному діячеві, президенту УНР Михайлу Грушевському.

Читайте також: