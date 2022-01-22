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    МЗС у День Соборності запросив світ приєднатися до нової «Української хвилі»

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    МЗС оприлюднив історичний ролик про становлення єдності України - МЗС у День Соборності запросив світ приєднатися до нової «Української хвилі»
    МЗС оприлюднив історичний ролик про становлення єдності України
    фото з відкритих джерел

    У протистоянні зовнішній агресії Україна потребує світової підтримки

    Міністерство закордонних справ України з нагоди Дня Соборності оприлюднило відеоролик, в якому закликало світ підтримати українців у розбудові держави та протистоянні зовнішньому агресору. Відео розміщено у Twitter відомства.

    «У 1990 році понад 400 тис. українців взялися за руки, утворивши живий ланцюг від Києва до Львова, вимагаючи незалежності України. Це була наша перша «Українська хвиля». Сьогодні ми стикнулися із присутністю понад 100 тис. російських військових на нашому кордоні. Приєднуйтесь до нової «Української хвилі», щоб підтримати право нашої країни обирати власний шлях!», – зазначили в МЗС.

    День Соборності України щороку відзначається 22 січня, у день проголошення 1919 року Акта Злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки.

    Нагадаємо, у День Соборності України, 22 січня, президент Володимир Зеленський поклав квіти до пам’ятника видатному державному діячеві, президенту УНР Михайлу Грушевському.

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    Теги: МЗС УНР Україна День Соборності Twitter
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    МЗС у День Соборності запросив світ приєднатися до нової «Української хвилі»