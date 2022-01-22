МЗС у День Соборності запросив світ приєднатися до нової «Української хвилі»

У протистоянні зовнішній агресії Україна потребує світової підтримки

Міністерство закордонних справ України з нагоди Дня Соборності оприлюднило відеоролик, в якому закликало світ підтримати українців у розбудові держави та протистоянні зовнішньому агресору. Відео розміщено у Twitter відомства.

«У 1990 році понад 400 тис. українців взялися за руки, утворивши живий ланцюг від Києва до Львова, вимагаючи незалежності України. Це була наша перша «Українська хвиля». Сьогодні ми стикнулися із присутністю понад 100 тис. російських військових на нашому кордоні. Приєднуйтесь до нової «Української хвилі», щоб підтримати право нашої країни обирати власний шлях!», – зазначили в МЗС.

#OTD in 1990, >400k Ukrainians joined hands from Kyiv to Lviv to demand independence. It was our first #UkrainianWave. Today we face more than 100k troops at our border. Join us for a new #UkrainianWave to support our right to choose our own path!



RT #StandWithUkraine + pic.twitter.com/4eeEsAJ73M — MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) January 22, 2022

День Соборності України щороку відзначається 22 січня, у день проголошення 1919 року Акта Злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки.

Нагадаємо, у День Соборності України, 22 січня, президент Володимир Зеленський поклав квіти до пам’ятника видатному державному діячеві, президенту УНР Михайлу Грушевському.

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