МЗС у День Соборності запросив світ приєднатися до нової «Української хвилі»

Міністерство закордонних справ України з нагоди Дня Соборності оприлюднило відеоролик, в якому закликало світ підтримати українців у розбудові держави та протистоянні зовнішньому агресору. Відео розміщено у Twitter відомства.

«У 1990 році понад 400 тис. українців взялися за руки, утворивши живий ланцюг від Києва до Львова, вимагаючи незалежності України. Це була наша перша «Українська хвиля». Сьогодні ми стикнулися із присутністю понад 100 тис. російських військових на нашому кордоні. Приєднуйтесь до нової «Української хвилі», щоб підтримати право нашої країни обирати власний шлях!», – зазначили в МЗС.

#OTD in 1990, >400k Ukrainians joined hands from Kyiv to Lviv to demand independence. It was our first #UkrainianWave. Today we face more than 100k troops at our border. Join us for a new #UkrainianWave to support our right to choose our own path!



