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Лієв Шрайбер зʼявився у серіалі «Ноктюрн» в українському браслеті (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Головний герой серіалу «Ноктюрн» Лієв Шрайбер у кадрі в синьо-жовтому браслеті (праворуч акторка Зазі Бітц)
фото: Apple TV

Лієв Шрайбер має українське коріння

Голлівудський актор Лієв Шрайбер, який активно підтримує Україну, показався у новому серіалі «Ноктюрн» із синьо-жовтим браслетом на руці. Про це пише «Главком» із посиланням на допис United24 в Іnstagram.

Лієв Шрайбер зіграв головну роль військового Джона Лінна у новому серіалі «Ноктюрн». У кадрі актор зʼявився з особливим браслетом на руці. Цей браслет є памʼятним для актора, адже він містить географічні координати Одеси та виготовлений із синьо-жовтого матеріалу. Річ у тім, що Лієв Шрайбер має українське коріння, його дід по материнській лінії родом з Одеси.

Прикраса, яку голлівудський актор не знімає навіть під час зйомок у серіалі, є дизайнерською річчю. Він має назву Odesa Bracelet та є благодійним проєктом дизайнерки Джилл Платнер. Прибуток з продажу цього браслета спрямовують на гуманітарні та медичні потреби України через відповідні організації.

Лієв Шрайбер зʼявився у серіалі «Ноктюрн» в українському браслеті
Лієв Шрайбер зʼявився у серіалі «Ноктюрн» в українському браслеті
фото: кадр із серіалу «Ноктюрн»

До слова, на інших заходах, програмах та своїх фото в соцмережах Лієв Шрайбер також зʼявляється із синьо-жовтим браслетом на руці. Із цим браслетом актор ходить ще з 2022 року. «Це браслет «Одеса». Його розробила та вручну зв’язала моя дорога подруга, дизайнерка Джилл Платнер. 100% коштів від продажу цього браслета передаються організації BlueCheck Ukraine. Слава Україні!», – писав актор та закликав придбати прикрасу. 

Лієв Шрайбер з 2022 року носить синьо-жовтий браслет
Лієв Шрайбер з 2022 року носить синьо-жовтий браслет
фото: Іnstagram.com/lievschreiber
Прикраса Odesa Bracelet
Прикраса Odesa Bracelet
фото: Іnstagram.com/lievschreiber

Лієв Шрайбер є амбасадором United24 з 2022 року. Він часто приїздить до України. На початку вторгнення актор зустрічався з Володимиром Зеленським та відвідував Бучу та Бородянку, які постраждали від російських бомбардувань.

Також повідомлялося, у серпні 2026 року Лієв Шрайбер під час візиту до Києва побував у Солом’янському районі на місці влучання ворожої ракети. Актор на власні очі оцінив масштаб руйнувань і закликав західних партнерів посилити захист українського неба системами Patriot.

Крім того, Лієв Шрайбер у Києві зустрівся з мешканцями сімейного дому, де живуть сім’ї з онкохворими дітьми. Лієв Шрайбер тривалий час допомагає фонду, який опікується сімейним домом.

Як писав «Главком», американський актор, сценарист та кінопродюсер Лієв Шрайбер виконав роль колишнього військового Джона Лінна, який став детективом відділу вбивств у серіалі «Ноктюрн». Серіал вийшов на екрани 30 жовтня, кримінальний трилер заснований на бестселерах шведського подружжя письменників.

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Теги: Лієв Шрайбер голлівудський актор серіал кіно Одеса

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