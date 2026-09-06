Відомий український актор здивував зарплатою в театрі

Артист зізнався, що йому приносить дохід та як страхує себе у фінансовому плані

Український актор Володимир Гладкий, який нещодавно одружився, здивував зарплатою в театрі. Як інформує «Главком», про свої заробітки він розповів у інтерв’ю Oboz.ua.

За словами Володимира Гладкого, акторська професія може приносити чудовий дохід. Проте є один вагомий нюанс. Аби добре заробляти, треба працювати постійно. Однак навіть якщо й є бажання, це не завжди вдається, оскільки все залежить від проєктів, яких може й не бути.

«Зараз, слава Богу, в мене стабільно багато роботи, тому проблем немає. Але акторство може бути хорошим заробітком, якщо ти працюєш постійно. Але тут головне слово – «якщо». Бо ніхто не гарантує, що завтра в тебе буде наступний проєкт», – говорить артист.

Володимир Гладкий себе страхує у фінансовому плані – працює в театрі, де отримує зарплату щомісяця. Щоправда, ставка лише 15 тисяч гривень. Однак актор каже, що театр – це також й для душі, а не лише про гроші.

«Мені в цьому плані ще допомагає театр. Я працюю в Одеському українському театрі імені В. Василька. Щоправда, уявіть собі: моя ставка – 15 тисяч гривень на місяць. Але театр для мене важливий не тільки через гроші. Мені справді цікаво там працювати», – запевнив артист.

Нагадаємо, відомий український актор Володимир Гладкий одружився. Святкування пройшло у теплій атмосфері – з усмішками, мильними бульбашками, танцями та найближчими людьми поруч. Розділити радість молодят прийшли рідні, друзі й колеги, серед яких Дарія Петрожицька, Арам Арзуманян, Ксенія Вертинська, В'ячеслав Довженко та інші.