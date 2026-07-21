Відомий український актор розкрив суму своєї зарплатні під час війни

Андрій Ісаєнко розповів, скільки коштує його знімальний день

Зірка серіалу «Жіночий лікар», актор театру та кіно Андрій Ісаєнко зізнався, скільки заробляє під час війни. Про це артист розповів в інтерв'ю Славі Дьоміну, пише «Главком».

Андрій Ісаєнко зазначив, що він заробляє не лише як актор. Він працює викладачем в університеті, де отримує понад 15 тис. грн. Водночас за один день на знімальному майданчику він може отримати $500.

«Я пішов викладати – це теж заробіток. Зарплата 16,5 тисячі гривень. Ще театр, там ставка. Основний заробіток – це кіно. Ти взявся за проєкт, знявся, літо прожив. Запускається якийсь серіал, то в тебе 15 знімальних днів на місяць, так пів року. А знімальний день може бути $500 (22 тис. грн)», – поділився актор.

Проте Ісаєнко думає над тим, щоб відкрити власний бізнес. Також актор розповів про свої плани на майбутнє. Він розглядає купівлю нового житла. «Хотів би відкрити свій бізнес, але не знаю що. Дружина сказала, що треба про старість думати. Нерухомість – це зараз основне, про що я думаю. Ми не поміщаємося уже в нашій квартирі, в якій живемо. Хочеться вже щось більше та новіше», – зізнався він.

До слова, зірка українських серіалів та фільмів Катерина Кузнєцова розкрила одну з проблем кіноіндустрії в Україні під час війни. На думку Катерини Кузнєцової, кіно в Україні має розвиватися в різних сферах, зокрема й в оплаті праці акторів.

Нагадаємо, прима-балерина Національного академічного театру опери та балету України ім. Тараса Шевченка Катерина Кухар вразила розповіддю про заробітки своїх колег. Артистка розкрила суму гонорарів зірок українського балету.