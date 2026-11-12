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Зірка серіалу «Емілі в Парижі» зʼявилася у вбранні українського бренду (відео)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Ешлі Парк у сріблястому корсеті українського бренду разом із Лілі Коллінз
фото: netflix.com/tudum

Українська дизайнерка розповіла, як її корсет опинився на зйомках у Греції

У трейлері фінального сезону «Емілі в Парижі» головна акторка Ешлі Парк зʼявилася у кадрі у вбранні від українського бренду. Про це розповіла власниця бренду, дизайнерка Кетрін Алекса у своєму блозі у Threads, пише «Главком».

Кетрін Алекса поділилася своїми емоціями та розповіла, що її корсет одягла головна героїня серіалу «Емілі в Парижі» Ешлі Парк, яка грає Мінді Чен. Зйомки нового сезону серіалу відбувалися у Греції, де в одній зі сцен акторка була одягнена у корсет української дизайнерки.

Зірка серіалу «Емілі в Парижі» зʼявилася у вбранні українського бренду (відео) фото 1
фото: скриншот Netflix /YouTube

«Я настільки щаслива, що не можу передати словами. Вийшов трейлер «Емілі в Парижі» і мій корсет вже був у кадрі в Греції на Мінді. Не можу дочекатись 24 грудня і побачити цю сцену повністю. Виводжу українських дизайнерів на рівень», – повідомила дизайнерка.

Ешлі Парк у сріблястому корсеті українського бренду (остання праворуч на фото)
Ешлі Парк у сріблястому корсеті українського бренду (остання праворуч на фото)
фото: netflix.com/tudum

Власниця бренду також розповіла, як її корсет опинився у кінозірки. Зʼясувалося, вона написала акторці в Instagram, та згодом отримала позитивну відповідь. Врешті дизайнерка зв'язалася зі стилістом зірки та відправила йому корсет свого бренду. «Написала просто у інсту Мінді (Ешлі), вона відповіла через місяць, але й за це дякую, неочікувано. Дала контакти стиліста, я відправила йому у Лос-Анджелес», – поділилася Кетрін Олекса у коментарях під своїм дописом.

Зазначимо, Netflix випустив трейлер фінального шостого сезону популярного серіалу «Емілі в Парижі». Премʼєра запланована на 24 грудня 2026 року, усі серії вийдуть одночасно. У нових епізодах Емілі з друзями відправиться до Греції та у Монако, водночас головну героїню не залишать її одвічні питання особистого життя.

Трейлер шостого сезону серіалу «Емілі в Парижі»

Нагадаємо, 12 листопада 2026 року вийшов новий психологічний трилер «Хороша донька» про історію двох сестер Квінн, життя яких одного дня зруйнувала сімейна трагедія. Одного вечора озброєні незнайомці увірвалися до будинку Квіннів. Напад обернувся трагедією, а пережите залишило глибокий слід у житті обох доньок. Минуло двадцять років, але сестри так і не оговталися від пережитого. Водночас нові події знову повернуться родину у день трагедії.

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Теги: серіал українці за кордоном одяг кіно

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