Зірка серіалу «Емілі в Парижі» зʼявилася у вбранні українського бренду (відео)

Українська дизайнерка розповіла, як її корсет опинився на зйомках у Греції

У трейлері фінального сезону «Емілі в Парижі» головна акторка Ешлі Парк зʼявилася у кадрі у вбранні від українського бренду. Про це розповіла власниця бренду, дизайнерка Кетрін Алекса у своєму блозі у Threads, пише «Главком».

Кетрін Алекса поділилася своїми емоціями та розповіла, що її корсет одягла головна героїня серіалу «Емілі в Парижі» Ешлі Парк, яка грає Мінді Чен. Зйомки нового сезону серіалу відбувалися у Греції, де в одній зі сцен акторка була одягнена у корсет української дизайнерки.

фото: скриншот Netflix /YouTube

«Я настільки щаслива, що не можу передати словами. Вийшов трейлер «Емілі в Парижі» і мій корсет вже був у кадрі в Греції на Мінді. Не можу дочекатись 24 грудня і побачити цю сцену повністю. Виводжу українських дизайнерів на рівень», – повідомила дизайнерка.

Ешлі Парк у сріблястому корсеті українського бренду (остання праворуч на фото) фото: netflix.com/tudum

Власниця бренду також розповіла, як її корсет опинився у кінозірки. Зʼясувалося, вона написала акторці в Instagram, та згодом отримала позитивну відповідь. Врешті дизайнерка зв'язалася зі стилістом зірки та відправила йому корсет свого бренду. «Написала просто у інсту Мінді (Ешлі), вона відповіла через місяць, але й за це дякую, неочікувано. Дала контакти стиліста, я відправила йому у Лос-Анджелес», – поділилася Кетрін Олекса у коментарях під своїм дописом.

Зазначимо, Netflix випустив трейлер фінального шостого сезону популярного серіалу «Емілі в Парижі». Премʼєра запланована на 24 грудня 2026 року, усі серії вийдуть одночасно. У нових епізодах Емілі з друзями відправиться до Греції та у Монако, водночас головну героїню не залишать її одвічні питання особистого життя.

Трейлер шостого сезону серіалу «Емілі в Парижі»

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