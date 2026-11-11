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Мінкульт назвав причини санкцій проти мультсеріалу «Маша і Ведмідь»

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Мінкульт назвав причини санкцій проти мультсеріалу «Маша і Ведмідь»
фото з відкритих джерел

Тетяна Бережна пояснила, як перегляди мультсеріалу поповнюють бюджет РФ, і розповіла про підтримку української анімації

Російський мультсеріал «Маша і Ведмідь» приносить прибуток бюджету РФ через монетизацію переглядів на онлайн-платформах. Крім того, поведінка головної героїні транслює дітям небажані моделі. Це стало одними з аргументів для запровадження санкцій проти мультсеріалу.

Про це заявила віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури України Тетяна Бережна під час форуму «Всеохопна оборона: від концепції до дій», повідомляє кореспондент «Главкома».

За словами Бережної, перегляди мультсеріалу на YouTube та Netflix приносять Росії гроші, які зрештою можуть спрямовуватися на фінансування війни проти України.

«Кожен мільйон переглядів на YouTube та Netflix – це монетизація, це гроші, які йдуть у російський бюджет, а зрештою з цього бюджету фінансується зброя, яка летить по українських містах», – сказала міністерка.

Ще однією причиною санкцій Бережна назвала вплив мультсеріалу на дитячу аудиторію. На її думку, поведінка Маші – істеричність і неповага до батьків – демонструє дітям моделі, які не відповідають цінностям, що Україна прагне передавати наступним поколінням.

Водночас держава планує розвивати українську анімацію, щоб замінити російський контент власним продуктом. У межах програми «Тисячовесна» вже підтримали 30 анімаційних проєктів. На їхнє виробництво передбачили близько 300 млн грн.

За словами Бережної, створення анімаційного продукту може тривати до трьох років.

Як відомо, у серпні 2026 року президент Володимир Зеленський запровадив санкції проти творців і дистриб’юторівросійського мультсеріалу «Маша та Ведмідь». 

До санкційного списку увійшли студія «Анімаккорд», її засновник і гендиректор, автор сценарію, режисер, продюсер та власник прав на мультфільм. Тоді в Офісі президента пояснили, що обмеження мають протидіяти поширенню російської пропаганди, зокрема серед дітей.

Нагадаємо, колишній керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що російськиймультсеріал «Маша і Ведмідь» є інструментом пропаганди Росії, орієнтованим на дітей, і має бути обмежений у цивілізованому світі. 

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Теги: мультфільм санкції Мінкульт

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